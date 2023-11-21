Мы прекрасно осознаем это, – Песков отреагировал на слова о праве Украины ликвидировать Путина

В Кремле отреагировали на слова Владимира Зеленского о ликвидации Путина. Там убеждены, что "ничего не получится".

Российские СМИ пишут, что пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о том, что Украина имеет право ликвидировать президента России Владимира Путина. Он убежден, что у нашего государства ничего не получится. 24 Канал.

Смотрите также В России паника: какие сценарии по войне могут рассматривать в Кремле

Словесные покушения на Путина

По словам Пескова Украина уже неоднократно совершала "словесные покушения" на Путина.

На самых разных уровнях. Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет. И ничего у них не получится,

– сказал он.

Пресссекретарь Путина также повторил, что Кремль уверен в том, что Россия добьется своих целей в преступной войне, которую она развязала против Украины.

Что сказал Зеленский