Мы прекрасно осознаем это, – Песков отреагировал на слова о праве Украины ликвидировать Путина
В Кремле отреагировали на слова Владимира Зеленского о ликвидации Путина. Там убеждены, что "ничего не получится".
Российские СМИ пишут, что пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о том, что Украина имеет право ликвидировать президента России Владимира Путина. Он убежден, что у нашего государства ничего не получится. 24 Канал.
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Словесные покушения на Путина
По словам Пескова Украина уже неоднократно совершала "словесные покушения" на Путина.
На самых разных уровнях. Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет. И ничего у них не получится,
– сказал он.
Пресссекретарь Путина также повторил, что Кремль уверен в том, что Россия добьется своих целей в преступной войне, которую она развязала против Украины.
Что сказал Зеленский
- В контексте войны ликвидация российского президента Владимира Путина является приемлемым вариантом для Украины и для этого есть несколько предпосылок.
- Об этом в интервью таблоиду заявил президент Украины Владимир Зеленский. Более того, российская сторона не отказывается от попыток устранить украинское руководство. Поэтому наша страна имеет право сделать то же при первой возможности.
- Президент подчеркнул, что это – о праве государства на защиту. В то же время, президент отказался комментировать операции украинских спецслужб по ликвидации россиян и коллаборационистов.