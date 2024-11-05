Представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков утверждает, что просьбой передать ракеты Tomahawk Украина втягивает Запад в войну, которую развязала Россия. Некоторые лидеры европейских государств уже пытаются подыграть Кремлю, заявляя, что Киев чуть ли не требует ядерное оружие.

Если вспомнить ситуацию с Польшей, в которой разместили пусковые установки Mk 141, это было предупреждение России, мол, "будете атаковать, в ответ полетят "Томагавки". Как заметил 24 Каналу политолог и глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, это элемент сдерживания, именно с такой целью эти ракеты и нужны Украине.

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О реакции Запада

Украине нужны ракеты Tomahawk для сдерживания. С такой же целью в Польше размещены пусковые установки Mk 141. С начала россияне начали кричать, мол, "в комплекс можно поместить не только противобаллистические ракеты, но и "Томагавки".

Это намек России: "Не атакуйте, потому что могут "Томагавки" полететь". Разве Украина говорила о перемещении "Томагавок" в Германию? Нет, это официальные разговоры между Берлином и Вашингтоном. Так почему их нельзя разместить в Украине? Чтобы просто не допустить дальнейшей эскалации,

– отметил Игорь Чаленко.

Относительно заявления Пескова, его продвигают с целью тиражирования в западном информационном пространстве. Поскольку на Западе понимают, что в Украине нет никаких войск НАТО. Это инструмент влияния, чтобы заставить не предоставлять Киеву ракеты подобного класса.

Обратите внимание! Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин сомневается, что возможность получения "Томагавок" для Украины выглядит нереалистично, потому что тогда надо передавать и пусковые установки.

Также стоит обратить внимание на интервью словацкого премьер-министра Роберта Фицо и российской пропагандистки Ольги Скабеевой. Он заявил, что Украина в своем Плане победы чуть ли не требует ядерное оружие. Хотя "Томагавки" – это элемент неядерного сдерживания на территории Украины.

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"Пытаются черное назвать белым, и, наоборот, белое черным. То есть напускают туман вокруг Плана победы", – констатировал политолог.