Общественный и политический деятель из США заметил 24 Каналу, что ракеты Tomahawk запускают с кораблей и подводных лодок. Сейчас такая возможность для Украины выглядит нереалистично, потому что тогда надо передавать и пусковые установки.

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Почему заговорили о Tomahawk

Потребность в ракетах действительно есть, но также нужен реалистичный план. Стоит заметить, что у Джо Байдена через 3 дня фактически будут развязаны руки, ведь пройдут выборы.

То, что он сейчас не может сказать или сделать, скоро изменится. Он будет значительно свободнее в своих действиях. Я всегда предполагал, что, возможно, мы отстаем со своими обсуждениями дальнобойного вооружения,

– заметил Юрий Рашкин.

Пока у американского истеблишмента, СМИ нет активных обсуждений о помощи Украине. Только Дональд Трамп и отдельные республиканцы продолжают критиковать Байдена за недостаточное содействие украинцам на поле боя. Но почему-то желания делать это среди американских чиновников нет.

Обратите внимание! Полковник запаса ВСУ Петр Черник сказал, что в США скорее всего не передадут Tomahawk. Он отметил, что это оружие, которое может изменить ход войны, ведь имеет фантастическую систему наведения и может достичь Москвы.

Владимир Зеленский пытается сделать все, чтобы получить от Запада ту помощь, в которой нуждается Украина. Поэтому и представил такой масштабный План победы, который предусматривает существенный вклад союзников.

Конечно, в нем есть необходимость, потому что Владимир Путин не хочет переговоров, а требует только капитуляции Украины. С точки зрения Запада несправедливо требовать у Украины идти на договоренности, если сама Россия от этого отказывается.

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на "слив" информации о пунктах Плана победы. Он заявил, что это были конфиденциальные данные между Украиной и США и подчеркнул важность решительных шагов от мировых лидеров.