В разговоре с 24 Каналом полковник запаса ВСУ и военный эксперт Петр Черник рассказал, что это за ракеты и предположил, как мог произойти слив информации.

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На что способна ракета Tomahawk

Tomahawk – это одна из самых массовых и самых метких ракет, которая когда-либо разрабатывалась. Есть модификации от 400 до 2800 километров.

Оружие, которое может перевернуть ход войны. Вопрос лишь в его количестве,

– сказал Черник.

Ракет Tomahawk в боевом положении только в Соединенных Штатах более 7 тысяч. Такая ракета относительно недорогая – 1 – 2 миллиона. Tomahawk имеет фантастическую систему наведения и ее практически невозможно сбить. Она постоянно меняет траекторию полета.

Для нее (ракеты Tomahawk – 24 Канал) восстановили ракетный комплекс Typhon. Если бы в Украине появилась такая установка и несколько десятков ракет, то вся европейская часть России была бы под угрозой. Даже до самой Москвы можно достать,

– отметил полковник запаса ВСУ.

По его мнению, пока США не дадут Украине ракеты Tomahawk.

Кто заинтересован в утечке информации

Информация о ракете Tomahawk была конфиденциальной между Украиной и Белым домом. Однако об этом очень быстро начали писать СМИ. За это Владимир Зеленский раскритиковал партнеров.

Черник предположил, что, возможно, в очередной раз искусно сработала российская разведка и таким образом пытается сорвать сотрудничество и очернить США. Однако в контексте электорального противостояния накануне президентских выборов в США такие сливы могут быть выгодны, например, Дональду Трампу.

Условно избирательному штабу Трампа довольно выгодно, что демократы не могут скрыть секретную информацию. Не секрет, что у Трампа хорошие отношения с россиянами и это могло идти в паре. Мы занимаемся аналитическим угадыванием, это пока не доказательные вещи, – добавил военный эксперт.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк сказал, что слив информации о ракетах Tomahawk – это действительно странная история. Партнерам неуместно освещать чувствительную информацию, которая касается войны в Украине.