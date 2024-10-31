Такое мнение высказал 24 Каналу политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, комментируя публикации американских медиа, которые обнародовали информацию о "Томагавках" для Украины. По его словам, в закрытой части куда больше пунктов.

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Публично отказать легче

Политолог уверен, что попадание закрытой информации в публичное пространство неслучайно. Таким образом американский истеблишмент избегает неудобной ситуации, когда приходится озвучивать неприятные вещи тет-а-тет.

Когда информация стала достоянием общественности и мирового сообщества, гораздо легче высказывать аргументы, что это эскалация и это оружие проблемы Украины не решит. Другое дело, говорить это за закрытыми дверями и слышать аргументы в ответ,

– отметил Джигун.

Потерян фактор внезапности

Политолог отмечает, что инцидент с "Томагавками" не станет причиной дипломатического кризиса между Украиной и партнерами. Но возможность давления, которая была целью Плана победы, и фактор неожиданности, на который так рассчитывали на Банковой – теперь очевидно потеряны.

"Это не фатальный, но неприятный прецедент для нас. Это означает лишь постепенную делегитимизацию Плана победу в глазах западного сообщества самим же западным сообществом", – резюмировал партнер коммуникационного агентства Good Politics.

Также Максим Джигун напомнил, что в вопросе военной помощи следует учитывать прежде всего не разновидности оружия, а политическое решение на его применение. И как только ограничений станет меньше, новое вооружение попадет в пакеты помощи от партнеров.

Напомним, в сентябре Украина подготовила План победы, который впоследствии представила партнерам. Он содержит несколько основных пунктов: членство Украины в НАТО, снятие ограничений на использование оружия, пакет вооружений сдерживания на территории Украины и усиление санкций против России.