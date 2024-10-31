Таку думку висловив 24 Каналу політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, коментуючи публікації американських медіа, які оприлюднили інформацію про "Томагавки" для України. За його словами, у закритій частині куди більше пунктів.

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Публічно відмовити легше

Політолог певен, що потрапляння закритої інформації у публічний простір невипадкове. У такий спосіб американський істеблішмент уникає незручної ситуації, коли доводиться озвучувати неприємні речі тет-а-тет.

Коли інформація стала надбанням громадськості та світової спільноти, набагато легше висловлювати аргументи, що це ескалація і ця зброя проблеми України не вирішить. Інша справа, казати це за зачиненими дверима та чути аргументи у відповідь,

– зауважив Джигун.

Втрачено фактор раптовості

Політолог наголошує на тому, що інцидент з "Томагавками" не стане причиною дипломатичної кризи між Україною та партнерами. Але можливість тиску, яка була на меті Плану перемоги та фактор неочікуваності, на який так розраховували на Банковій – тепер очевидно втрачено.

"Це не фатальний, але неприємний прецедент для нас. Це означає лише поступову делегітимізацію Плану перемогу в очах західної спільноти самою ж західною спільнотою", – резюмував партнер комунікаційної агенції Good Politics.

Також Максим Джигун нагадав, що у питанні військової допомоги слід зважати передусім не на різновиди зброї, а на політичне рішення на її застосування. І щойно обмежень стане менше, нове озброєння потрапить до пакетів допомоги від партнерів.

Нагадаємо, у вересні Україна підготувала План перемоги, який згодом презентувала партнерам. Він містить кілька основних пунктів: членство України в НАТО, зняття обмежень на використання зброї, пакет озброєнь стримування на території України та посилення санкцій проти Росії.