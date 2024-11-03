Громадський та політичний діяч зі США зауважив 24 Каналу, що ракети Tomahawk запускають з кораблів і підводних човнів. Наразі така можливість для України виглядає нереалістично, бо тоді треба передавати й пускові установки.

Дивіться також Хто міг злити секретний пункт плану Зеленського: огляд найважливіших подій тижня

Чому заговорили про Tomahawk

Потреба у ракетах справді є, але також потрібен реалістичний план. Варто зауважити, що у Джо Байдена через 3 дні фактично будуть розв'язані руки, адже пройдуть вибори.

Те, що він зараз не може сказати чи зробити, скоро зміниться. Він буде значно вільнішим у своїх діях. Я завжди припускав, що, можливо, ми відстаємо зі своїми обговореннями далекобійного озброєння,

– зауважив Юрій Рашкін.

Поки в американського істеблішменту, ЗМІ немає активних обговорень щодо допомоги Україні. Лише Дональд Трамп та окремі республіканці продовжують критикувати Байдена за недостатнє сприяння українцям на полі бою. Але чомусь бажання робити це серед американських чиновників немає.

Зверніть увагу! Полковник запасу ЗСУ Петро Черник сказав, що у США скоріш за все не передадуть Tomahawk. Він наголосив, що це зброя, яка може змінити хід війни, адже має фантастичну систему наведення й може досягти до Москви.

Володимир Зеленський намагається зробити все, щоб отримати від Заходу ту допомогу, якої потребує Україна. Тому й представив такий масштабний План перемоги, який передбачає суттєвий вклад союзників.

Звісно, у ньому є необхідність, бо Владімір Путін не хоче переговорів, а вимагає лише капітуляції України. З погляду Заходу несправедливо вимагати в України йти на домовленості, якщо сама Росія від цього відмовляється.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відреагував на "злив" інформації про пункти Плану перемоги. Він заявив, що це були конфіденційні дані між Україною та США та наголосив на важливості рішучих кроків від світових лідерів.