"Украина уже стала другой страной": Песков прокомментировал заявление Трампа об изменении ее границ
В Кремле прокомментировали скандальное заявление Дональда Трампа. Президент США заявил, что после окончания войны "Украина будет иметь несколько иную форму".
Пропагандисты попросили пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова прокомментировать слова американского лидера о границах Украины.
Что ответил Песков?
Что касается формы Украины, то с точки зрения географии это уже другая страна, а реалии на местах очевидны,
– сказал Песков.
Напомним, в одном из последних интервью Дональд Трамп оценил перспективы мирного урегулирования конфликта в Украине.
По словам президента США, война в Украине скоро закончится благодаря именно ему.
Я думаю, что мы этого добьемся (мирного соглашения), и это произойдет. В конечном итоге Украина будет иметь несколько иную форму,
– сказал политик.
Также он отказался отвечать, кому из двух лидеров – Зеленскому или Путину – доверяет больше.
Накануне Трамп анонсировал "масштабное мирное соглашение" в отношении Украины, которое затронет всю Европу.
Напомним, Россия последовательно отказывается от безусловного прекращения огня на линии соприкосновения. Кроме того, Кремль отвергает любые другие формы перемирия, в частности энергетическое.
Москва выдвигает жесткие условия для прекращения боевых действий. Ключевое из них – вывод ВСУ с частично оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.