Дмитрий Песков, судя по всему, когда общался с пропагандистами сказал, "Русская Педерация", имея в виду "Российская Федерация", пишет 24 Канал. Но, как говорится, из песни слова не выкинешь.

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Лидер КНДР "назвал" ситуацию в России – "еб**ой действительностью"

Своей оговоркой Песков, очевидно, выразил подлинное отношение к тому, что в Кремле привыкли называть "мощной" Россией.

Как оговорился Песков: смотрите видео

Однако казус произошел не только с Песковым, но и переводчиком диктатора КНДР Ким Чин Ина во время визита в Россию. Переводчик лидера КНДР совершил смешную ошибку при переводе.

"В момент вступления на русскую землю я почувствовал боевой дух и еб*чую действительность", – оговорился переводчик.

Хотя, учитывая, как страдает российская экономика от западных санкций, можно предположить, что это была и не оговорка.

Переводчиком диктатора КНДР совершил смешную ошибку: смотрите видео

Лидер КНДР в России: что известно

  • Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию для встречи с Владимиром Путиным на фоне опасений обмена военной помощью между двумя режимами, оказавшимися в мировой изоляции.
  • В среду, 13 сентября, Путин встретил Ким Чен Ина, после чего они отправились осматривать космодром "Восточный"
  • Диктаторы уже провели переговоры и Ким Чен Ын заверил Путина в поддержке. Хотя детали переговоров неизвестны, однако СМИ предполагали, что диктаторы будут обсуждать торговлю оружием и оборонными технологиями.
  • США предупредили КНДР и Россию, что будут следить за результатами встречи Ким Чен Инна и Путина. США готовы без колебаний ввести новые санкции в случае, если обе страны пойдут на очередное нарушение ограничений передачи оружия.
  • Кроме того, вице-президент США Камала Гаррис заявила, что обе страны ждет дальнейшая изоляция в случае обмена военной помощью.