Дмитрий Песков, судя по всему, когда общался с пропагандистами сказал, "Русская Педерация", имея в виду "Российская Федерация", пишет 24 Канал. Но, как говорится, из песни слова не выкинешь.

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Лидер КНДР "назвал" ситуацию в России – "еб**ой действительностью"

Своей оговоркой Песков, очевидно, выразил подлинное отношение к тому, что в Кремле привыкли называть "мощной" Россией.

Как оговорился Песков: смотрите видео

Однако казус произошел не только с Песковым, но и переводчиком диктатора КНДР Ким Чин Ина во время визита в Россию. Переводчик лидера КНДР совершил смешную ошибку при переводе.

"В момент вступления на русскую землю я почувствовал боевой дух и еб*чую действительность", – оговорился переводчик.

Хотя, учитывая, как страдает российская экономика от западных санкций, можно предположить, что это была и не оговорка.

Переводчиком диктатора КНДР совершил смешную ошибку: смотрите видео

Лидер КНДР в России: что известно