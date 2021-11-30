Песков сказал, когда Россия может начать транзит газа через Украину

Россия планирует начать переговоры о транзите газа через Украину после 2024 года при условии, если удастся этот газ продать". Сейчас окончательно по этому вопросу "Газпром" не определился.

Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, России нужны гарантии.

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"Я хочу лишь напомнить заявление президента Путина о том, что для того, чтобы что-то транзитировать, нужно это продать, нужно иметь конечных покупателей в Европе, для кого будет осуществляться этот транзит в итоге", – заявил Песков.

"Газпром" должен определиться

Спикер Путина подчеркнул, что "Газпром" не определится, поэтому обсуждение темы транзита не является первоочередной.

Сначала нужно газ продать. Это неоднократно объяснял президент Путин,

– отметил Песков.

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