Песков сказал, когда Россия может начать транзит газа через Украину
Источник:"РИА Новости"
Россия планирует начать переговоры о транзите газа через Украину после 2024 года при условии, если удастся этот газ продать". Сейчас окончательно по этому вопросу "Газпром" не определился.
Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, России нужны гарантии.
К теме Украина заинтересована в дальнейшем транзите российского газа через свою территорию, – Зеленский
"Я хочу лишь напомнить заявление президента Путина о том, что для того, чтобы что-то транзитировать, нужно это продать, нужно иметь конечных покупателей в Европе, для кого будет осуществляться этот транзит в итоге", – заявил Песков.
"Газпром" должен определиться
Спикер Путина подчеркнул, что "Газпром" не определится, поэтому обсуждение темы транзита не является первоочередной.
Сначала нужно газ продать. Это неоднократно объяснял президент Путин,
– отметил Песков.
Транзит российского газа через Украину: коротко
- "Газпромом" прекратит транзит газа через украинскую ГТС в 2024.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина хочет продлить контракт на транзит на 15 лет.
- Украина ведет переговоры с европейскими партнерами, поскольку Россия подчеркивает, что от них зависит, продлят ли контракт.
- Шмыгаль отметил, что Украина готова увеличить транзит более чем вдвое. То есть на 55 миллиардов кубометров до нынешних 40.
- Кроме того, газ готовы транспортировать по вдвое более низкой цене.