Про це заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За його словами, Росії потрібні гарантії.
До теми Україна зацікавлена в подальшому транзиті російського газу через свою територію, – Зеленський
"Я хочу лише нагадати заяву президента Путіна про те, що для того, щоб щось транзитувати, потрібно це продати, потрібно мати кінцевих покупців в Європі, для кого здійснюватиметься цей транзит в результаті", – заявив Пєсков.
"Газпром" має визначитись
Речник Путіна наголосив, що "Газпром" не визначиться, тому обговорення теми транзиту не є першочерговою.
Спочатку потрібно газ продати. Це неодноразово пояснював президент Путін,
– зазначив Пєсков.
Транзит російського газу через Україну: коротко
- "Газпромом" припинить транзит газу через українську ГТС у 2024.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна хоче продовжити контракт на транзит на 15 років.
- Україна веде перемовини з Європейськими партнерами, оскільки Росія наголошує, що від них залежить, чи продовжать контракт.
- Шмигаль зазначив, що Україна готова збільшити транзиту на більше як удвічі. Тобто на 55 мільярдів кубометрів до теперішніх 40.
- Крім того, газ готові транспортувати за вдвічі нижчою ціною.