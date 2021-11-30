Про це заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За його словами, Росії потрібні гарантії.

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"Я хочу лише нагадати заяву президента Путіна про те, що для того, щоб щось транзитувати, потрібно це продати, потрібно мати кінцевих покупців в Європі, для кого здійснюватиметься цей транзит в результаті", – заявив Пєсков.

"Газпром" має визначитись

Речник Путіна наголосив, що "Газпром" не визначиться, тому обговорення теми транзиту не є першочерговою.

Спочатку потрібно газ продати. Це неодноразово пояснював президент Путін,

– зазначив Пєсков.

Транзит російського газу через Україну: коротко