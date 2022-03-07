Песков, Соловьев и другие: список персональных санкции Канады против россиян

Канада официально ввела персональные санкции против десяти россиян за военное вторжение в Украину. Под санкции попали действующие чиновники, олигархи и пропагандисты.

О новом санкционном списке огласил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Сейчас известно о восьми россиянах, которых коснутся новые санкции Канады.

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Под персональные санкции Канады попали двое российских министров, трое пропагандистов, депутат и пресс-секретарь Путина – Дмитрий Песков.

Санкционный список Канады

Михаил Мурашко, министр здравоохранения России;

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства России;

Владимир Соловьев, пропагандист;

Маргарита Симонян, пропагандистка, главная редактора RT и МИА "Россия сегодня";

Олег Дерипаска, олигарх;

Павел Крашенников, депутат Государственной Думы;

Константин Эрнст, пропагандист, гендиректор "Первого канала";

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России;

Канада вводит санкции против россиян

Ранее в Канаде сообщили, что наложат санкции на 10 ключевых лиц "Роснефти" и "Газпрома". Таким образом Канада хочет ударить по важным компаниям энергетического сектора России.

Также глава канадского правительства Джастин Трюдо обещал санкции персонально против Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова.

Кроме того, Трюдо заверил, что Канады отменяет все разрешения на экспорт в Россию.

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