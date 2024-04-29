Судьба Зеленского – "решена": в Кремле в очередной раз заговорили о легитимности украинской власти

В Кремле сделали очередное абсурдное заявление по поводу президента Украины и ситуации на фронте. Главный рупор пропаганды сказал, что судьба Зеленского – "решена", распространяя нарратив о панике среди украинских военных.

Собственно, пресс-секретарь самопровозглашенного президента России Дмитрий Песков в одном из свежих интервью начал рассказывать о "решенной судьбе" главы нашего государства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Очередные нарративы пропаганды Москвы

Рупор Кремля, как обычно, акцентировал на важности продолжения "специальной военной операции" России в Украине, не называя войну войной. Он в очередной раз заявил о "достижении целей операции" в недалекой перспективе, однако так и не смог уточнить, что именно эти так называемые "цели" предполагают.

По словам Пескова, на поле боя якобы наблюдается паника среди украинских военных, информация о которой поступила "прямо из первых уст". Рот Путина утверждает, что России "важно поддерживать эту динамику" и не останавливаться в своих действиях.

Мне кажется, что судьба Зеленского однозначно решена. И совсем скоро настанет момент, когда многие, в частности в Украине, поставит под сомнение его легитимность. В любом случае даже с юридической точки зрения это придется сделать, и ему как-то придется оправдываться,

– сказал он.

Заявление о "решенной судьбе" Зеленского логически вписывается в нарратив Москвы об отсутствии выборов в нашем государстве и невозможности сменить власть. Конечно, в Кремле не упоминают, что как раз вторжение, начатое ими же в 2022 году, сделало невозможным проведение любых электоральных мероприятий.

Песков также упомянул о "коллективном Западе плюс один", какой, по его мнению, будет тестировать Россию "на слабо". Он отметил необходимость не показывать слабости в ответ на эти испытания.

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Следует упомянуть, что накануне 9 мая, так называемого "Дня Победы", в России можно наблюдать определенное обострение. Враг, вероятно, поставил за цель оккупировать Часов Яр Донецкой области до этой даты и не жалеет живой силы для захвата города.

В то же время глава МИД Украины рассказывал на днях, что Путин, когда испытывает страх, становится более агрессивным. Дмитрий Кулеба назвал его "политическим животным", прогнозируя, что американская помощь заставит главаря Кремля "отступиться".