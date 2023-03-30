Будет долго и страшно, но не у нас, – в ОПУ ответили на заявления Пескова о "затяжной войне"

В сети обнародовали запись со словами пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова с предупреждениями, мол, все станет труднее в контексте войны. Однако он не предупредил, где именно будет долго, тяжело и страшно.

В Украине война закончится, однако времена смуты, времена экономического, социального, культурного упадка еще долго будут властвовать в России. Об этом 24 Канала сообщил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Смотрите также Профессиональное мошенничество: как в Кремле спасают банковскую систему, сжигая пенсии россиян

"Это все будет продолжаться долго и с очень тяжелыми последствиями, но все это будет чисто в России", – ответил на слова Пескова Подоляк.

Внутренняя война в России

Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что Украина работает над финализацией войны на своей территории. Однако сразу после этого начнется второй этап войны, но уже против России. Речь идет о внутренней войне в России.

Много людей обиженных, много людей с оружием, много людей с уголовными наклонностями, которые были освобождены из тюрем, распад государственной силовой вертикали, страх уходящей в тень российской элиты – и начнутся внутренние огромные бунты, беспорядки и конфликты с использованием стрелкового оружия,

– добавил политик.

Он считает, что чем ближе к финалу войны, тем больше будет появляться подобных словам Пескова "откровений" в России.

Агрессор получит свое наказание

Подоляк обратил внимание, как выглядит и говорит сам Песков: "Важно сидит и говорит" это, вотето. Долго их будем мародерить, они просто на коленях будут ползать…"". Такой человек точно должен понести наказание.

"Они должны увидеть реальный мир. Эта вся "вальяжность" исчезнет моментально. Мы должны увидеть, какие они на самом деле. "Боязливые, боящиеся, ходящие под себя субъекты, вот страхи умирающие", – сказал Подоляк.

По словам советника главы ОПУ, сейчас Россия заходит в смутное для себя время. Причиной тому становится огромное количество внутренних конфликтов и смертей.

России нужно это понять. В ее дела никто вмешиваться не будет, кроме Китая, но уже как глобального хозяина территории России, добавил Подоляк.

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотреть видео

Голодное будущее России

Политик подчеркнул, что санкции очень сильно влияют на Россию, которая сейчас является изгнанником с глобальных экономических рынков. Она демпингует цены, теряет существенные доходы для личных карманов и государственного бюджета. Более того, с учетом всех расходов на войну такая ситуация существенно сказывается на их социальных обязательствах перед населением.

Они и так там жили "проголодь" во многих регионах. А сейчас они в принципе перейдут на траву, как в КНДР. То есть "северная корреизация" России очевидна,

– добавил спикер.

Он сообщил, что Россия и так была скудным игроком в глобальной экономике, а сегодня ее нет там как субъекта.

Украина преодолеет свои проблемы, но Россия – нет

Украина понимает и свою внутреннюю ситуацию. Михаил Подоляк подчеркнул, что наше государство сейчас находится в войне, структура экономики пострадала, особенно экспортные отрасли, говорится о потере 2 – 3 миллиардов долларов в месяц. К тому же, 130 миллиардов гривен ежемесячно Украина тратит непосредственно на войну.

По сообщениям политика, Украина сейчас практически все, что есть, тратит на войну. И в этом плане очень помогают украинские союзники, поддерживающие экономику.

Но мы понимаем, что это произойдет во время войны. А для России это будет и после войны в частности. Понимаете разницу?,

– подчеркнул говорящий.

Он сообщил, когда Украина выиграет войну, она станет очень привлекательной для инвестиций. Однако в России ситуация другая – у них был накопленный фонд "благосостояния", которого сейчас нет. У них нет перспективы, потому что государство, являющееся агрессором и проигрывающее войну, будет обесценено в любом смысле.

Экономики нет, денег нет, сырье демпингованное, Китай или другие страны доминируют. Может, там будет Индия, еще какие-то страны. И России как государства, на которое нужно обращать внимание, нет. И это – феноменальный результат этой войны будет,

– добавил Подоляк.

Однако он акцентировал, что после войны Украине не стоит вести себя, как после распада СССР и не учитывать угрозы со стороны России. Ее нужно постоянно держать за железным занавесом с огромным количеством ограничений.

О чем говорил Песков: подробнее