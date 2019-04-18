Песков рассказал, будет ли Путин смотреть дебаты Порошенко и Зеленского

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков не знает, будет ли Владимир Путин смотреть 19 апреля дебаты кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Однако он сам хотел бы глянуть это "интересное зрелище", сообщают "РИА Новости".

Читайте также: Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно

"Насколько я понимаю, это завтра в семь, то есть у нас это будет в восемь (на самом деле московское и киевское время сейчас совпадает, – ред). Не могу сказать, я, честно говоря, сам собираюсь выяснить, где можно будет посмотреть. Интересное, наверное, будет зрелище", – сказал Песков.

Ранее в Кремле спокойно отнеслись к использованию изображения президента России Владимира Путина в предвыборной агитации кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.



Агитационная реклама Порошенко с Путиным

В штабе Порошенко объяснили: его агитационные билборды с изображением Путина являются официальной рекламой, оплаченной из избирательного фонда политика. А еще там признали, что не просили у президента России согласия на использование его изображения в рекламе.

Где, как и когда состоятся дебаты Порошенко и Зеленского? После объявления результатов экзит-пола 31 марта Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского на дебаты. Позже шоумен записал видеообращение, в котором сам пригласил Порошенко на дебаты.



Кандидаты заключили соглашение о проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский". В штабе Зеленского настаивают на старте дебатов в 19:00. Однако уже в 20:00 Порошенко планирует прибыть на дебаты в студию Общественного, как того требует закон. Поэтому есть риск, что действующий президент не успеет с дебатов на стадионе прибыть на дебаты в телестудии.



Что касается дебатов на "Олимпийском", то там монтируют сразу две сцены для выступлений: штаб каждого из кандидатов – свою. Попасть на дебаты на стадионе сможет каждый желающий. Но для этого нужно получить бесплатный билет на сайте debaty2019.org.ua.



Кстати, проведение дебатов на стадионе обойдется в 6-8 миллионов гривен. Эту сумму поровну заплатят избирательные фонды кандидатов в президенты.



Что нужно знать о дебатах