У Путина прокомментировали его появление на агитации Порошенко
В Кремле спокойно отнеслись к использованию изображения президента России Владимира Путина в предвыборной агитации кандидата в президенты Украины Петром Порошенко.
Так прокомментировал рекламные борды с портретами двух президентов пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
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Мы выбираем Путина, ну а украинцы – посмотрим,
- сказал на это спикер Путина.
9 апреля в Украине заметили рекламные борды Порошенко, на которых его лицо изображено напротив лица Путина. На бордах также есть надпись "21 апреля. Решающий выбор".
В штабе Порошенко объяснили, что его агитационные борды с изображением Путина являются официальной рекламой, уплаченной из избирательного фонда политика. А еще там признали, что не просили у президента России согласия на использование его изображения в рекламе.
Порошенко вместе с Зеленским прошли во второй тур выборов: что надо знать?
Второй тур выборов президента Украины состоится в воскресенье, 21 апреля. Голосование продлится с 8:00 до 20:00. На участок надо взять украинский паспорт и справку о временном изменении места голосования (если не планируете голосовать по месту прописки). Объявить имя нового президента Украины Центральная избирательная комиссия должна до 1 мая.