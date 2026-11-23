Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр 23 ноября объявил о намерении в ближайшее время посетить Закарпатье. Он подчеркнул, что руководители венгерского правительства не приезжали в этот регион Украины с 2015 года.

Об этом Мадьяр заявил во время выступления в венгерском парламенте, как сообщает издание "Telex".

Почему Мадьяр решил приехать в Закарпатье?

Во время выступления в Национальной ассамблее Венгрии политик выразил поддержку жителям Закарпатья и всему украинскому народу, который уже пять лет борется за выживание.

Он особо подчеркнул, что в этой войне Россия является агрессором, а Украина – жертвой. Кроме того, венгерский премьер упомянул о российской атаке на Закарпатье, которая произошла в минувший вторник. По его словам, российские беспилотники атаковали регион тремя волнами.

Мадьяр отметил, что это событие напомнило ему историю его собственной семьи. Его дед в детстве вместе с семьей бежал из Мукачево в Дебрецен в 1944 году после вторжения советских войск.

Мадьяр анонсировал визит в регион, однако конкретной даты не назвал. Он отметил, что с 2015 года ни один избранный премьер-министр Венгрии не посещал Закарпатье.

С 2015 года ни один избранный премьер-министр Венгрии не посещал Закарпатье. Это вскоре изменится. После 2024 года я вернусь в Закарпатье уже в качестве избранного премьер-министра Венгрии и лично передам послание поддержки от материнской страны,

– заявил глава правительства.

Во время выступления венгерский премьер также раскритиковал партию "Фидес" своего предшественника Виктора Орбана.

По словам Мадьяра, после российского ракетного удара по Закарпатью представители этой политической силы опубликовали заявление, в котором намекали на ответственность самого Мадьяра за атаку.

Он подчеркнул, что ответственность за российский обстрел несут исключительно россияне.

Добавим, что из-за падения обломков дрона возле вокзала в Мукачево венгерская сторона на два дня останавливала поезда в Украину.