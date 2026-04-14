Зеленский ответил, готов ли к встрече с Мадьяром
- Владимир Зеленский готов встретиться с новоизбранным премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.
- Встреча возможна, когда венгерская сторона будет готова.
Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с будущим премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром. Они могут встретиться как только венгерский политик будет готов к этому.
Об этом президент Украины сообщил на совместном брифинге с канцлером Германии 14 апреля.
Смотрите также Кремль ответил на готовность Мадьяра "взять трубку от Путина"
Возможна ли встреча Зеленского и Мадьяра?
Президент Зеленский не исключает встречу с новоизбранным венгерским премьером Петером Мадьяром. Он заверил, что готов к диалогу и он возможен, когда к нему будет готова венгерская сторона.
Зеленский отметил, что немецкий канцлер Фридрих Мерц предложил ехать в Европу через Германию. В то же время Украина предлагает свой транспорт.
А мы предлагаем наш транспорт. Правда, это 11 – 12 часов, но с радостью,
– добавил лидер Украины.
Что могут обсудить стороны?
Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина ожидает контакт с лидером венгерской партии "Тиса". В частности, вместе с Зеленским они могут поднять от вопросов сотрудничества на границе до поддержки вступления Украины в Евросоюз.
В то же время Петер Мадьяр тоже сказал, что готов встретиться с украинским президентом. Он якобы стремится улучшить отношения и выступает за продолжение прагматического сотрудничества с Россией.
Военнослужащий, политический консультант Александр Антонюк рассказал 24 Каналу, что Россия сейчас будет действовать так, чтобы хотя бы одной-двух странах были национальные правительства с откровенно пророссийскими силами.