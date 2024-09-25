Глава МИД Чехии не согласился с президентом и назвал "единственный мирный план" для Украины

Глава МИД Чехии Ян Липавский в противовес президенту Петру Павелу, который заявил, что после завершения войны Россия может сохранить временный контроль над некоторыми украинскими территориями, отметил поддержку "мирного плана Зеленского".

В частности, об этом он написал в соцсети X (ранее твиттер).

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Что сказал глава МИД Чехии

Согласно словам Липавского, единственный мирный план, который заслуживает доверия, – это план президента Зеленского.

Кому, как не нам, знать, что мирные переговоры "о нас без нас" – это дорога в ад. Именно это я подчеркнул на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Нью-Йорке,

– отметил глава МИД Чехии.

Напомним, что в МИД Украины также отреагировали на заявление о возможности временно оставить под оккупацией часть территории Украины.

Там отметили, что "не может быть половинчатых решений, когда речь идет о человеческих жизнях, свободе, общих ценностях, справедливости за российские преступления, восстановлении международного мира и безопасности... в этом контексте временные решения не восстановят полноценный мир, а только отсрочат войну".