Об этом 24 Каналу сказал политолог Игорь Рейтерович. Он отметил об одной важной инициативе, которую не смогут обойти венгерские СМИ.

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Важный шаг

По словам Рейтеровича, очень важной была инициатива во время встречи почтить память погибших украинских воинов, которые являются этническими венграми.

"Во-первых, это проявление уважения со стороны венгерского министра. Во-вторых, об этом скажут в венгерских СМИ и они актуализируют тему войны. Обойти это они не могут и напомнят венграм, что Россия напала на Украину", – пояснил он.

Отметим, после этого венгерский политик призвал к завершению войны. Он подчеркнул, что на поле боя становится все больше погибших и "мы не должны позволить погибнуть еще большему количеству людей".

Результаты встречи

Во время встречи одним из ключевых стал вопрос о правах национальных меньшинств. Обе стороны выступили за его урегулирование. Венгрия предоставила свой список, который содержит 11 пунктов, требующих разъяснения. В дальнейшем будет создана рабочая группа, которая будет работать в течение 10 дней под руководством МИД обеих стран.

То есть срок окончания работы этой группы истекает после 1 февраля, когда в ЕС будут выделять деньги. Поэтому я считаю, что средства будут. ЕС может оперативно решить вопрос не только с 50 миллиардами евро, но и с дополнительными 20 военной поддержкой, которые будут распределяться в течение следующих лет. И не удивлюсь, что Орбан не только пойдет кофе пить, но и проголосует "за", –

отметил политолог.

Он добавил, позиция Венгрии по отношению к национальным меньшинствам – попытка одержать условную "победу" для потенциальных избирателей. Мол, власть должна показать своему народу, что что-то отстояла.

О чем говорили на встрече с Сиярто: основное