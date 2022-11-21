Противник санкций против России Сийярто выехал на форум "Росатома" в Сочи

Глава венгерского МИД Петер Сийярто примет участие в организованной "Росатомом" форме "Атомэкспо" в Сочи. Сам министр иностранных дел хорошо известен тем, что не поддерживает помощь ЕС Украине в борьбе против российской агрессии.

Как сообщил сам Сийярто, поздно ночью он вылетел из Венгрии в Россию, чтобы уже утром 21 ноября принять участие в "Атомэкспо".

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Сийярто сказал, что "Атомэкспо" – одна из важнейших встреч атомной отрасли.

В условиях глобального энергетического кризиса для страны беспрецедентно важно иметь возможность производить необходимое количество энергии,

– написал он.

Глава венгерского МИД также опубликовал фото из аэропорта в Будапеште.



Глава МИД Венгрии летит в Сочи / Фото из фейсбука Петера Сийярта

Что этому предшествовало

Ранее правительство Венгрии и российский государственный концерн "Росатом" заключили контракт на строительство нового реактора электростанции "Пакш" в Венгрии. Ожидается, что он заработает до 2030 года.

Позиция Венгрии по войне России против Украины

С начала полномасштабного нападения России на Украину между Будапештом и Киевом регулярно происходят конфликты из-за того, что правительство президента Венгрии Виктора Орбана тормозит санкции против российского энергетического сектора и мешает изоляции России.

24 февраля Виктор Орбан осудил нападение России на Украину и сразу определил красную линию в поддержке жертвы агрессии:

никакого привлечения Венгрии к войне;

никакой военной помощи Украине;

никакой поддержки энергетических санкций против России. Венгрия не должна быть вовлечена в этот военный конфликт, потому что для нас приоритетом номер один является безопасность венгерского народа. Поэтому ни об отправке военнослужащих, ни об отправке военной техники в Украину не может даже говориться,

– заявил ранее Орбан.

Сам Сийярто также заявлял, что Венгрия не поддержит никакие санкции Европейского Союза против России, которые могут прервать поставки ядерной энергии. Недавно министр иностранных дел Венгрии назвал бездействующими антироссийские санкции Европейского Союза. Мол, российская экономика устояла под давлением, а вот европейская значительно пострадала. А дальше он предложил просто "гениальное" решение, он призвал уйти в отставку лидеров стран ЕС, выступавших за ограничение.

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