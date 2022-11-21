Як повідомив сам Сійярто, пізно вночі він вилетів з Угорщини до Росії, аби вже зранку 21 листопада взяти участь в "Атомекспо".

Важливо "Це нам на руку": політтехнолог пояснив, що означає співпраця Угорщини з Іраном

Сійярто сказав, що "Атомекспо" – одна з найважливіших зустрічей атомної галузі.

В умовах глобальної енергетичної кризи для країни безпрецедентно важливо мати можливість виробляти необхідну кількість енергії,

– написав він.

Глава угорського МЗС також опублікував фото з аеропорту в Будапешті.



Глава МЗС Угорщини летить до Сочі / Фото з фейсбуку Петера Сійярта

Що цьому передувало

Раніше уряд Угорщини та російський державний концерн "Росатом" уклали контракт на будівництво нового реактора електростанції "Пакш" в Угорщині. Очікується, що він запрацює до 2030 року.

Позиція Угорщини щодо війни Росії проти України

Від початку повномасштабного нападу Росії на Україну між Будапештом та Києвом регулярно відбуваються конфлікти через те, що уряд президента Угорщини Віктора Орбана гальмує санкції проти російського енергетичного сектору і заважає ізоляції Росії.

24 лютого Віктор Орбан засудив напад Росії на Україну, і відразу визначив червону лінію у підтримці жертви агресії:

жодного залучення Угорщини до війни;

жодної військової допомоги Україні;

жодної підтримки енергетичних санкцій проти Росії. Угорщина не повинна бути втягнута в цей військовий конфлікт, тому що для нас пріоритетом номер один є безпека угорського народу. Тому ні про відправлення військовослужбовців, ні про відправку військової техніки в Україну не може навіть мовитися,

– заявив раніше Орбан.

Сам Сійярто також заявляв, що Угорщина не підтримає жодних санкцій Європейського Союзу проти Росії, які можуть перервати постачання ядерної енергії. Нещодавно міністр закордонних справ Угорщини назвав недієвими антиросійські санкції Європейського Союзу. Мовляв, російська економіка встояла під натиском, а от європейська значно постраждала. А далі він запропонував просто "геніальне" рішення, він закликав піти у відставку лідерів країн ЄС, які виступали за обмеження.

Варте уваги – Як Орбан взяв ЄС до заручників: дивіться відео