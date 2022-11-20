Про це 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. Він наголосив, що Україні, зокрема, потрібен Іран, який буде інтегруватися.
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Що означатиме для України співпраця Угорщини з Іраном
Шейтельман зазначив, що заклик міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто щодо інтеграції Ірану в західну економічну систему буде на користь Україні.
Це нам на руку. Ця історія якраз нам на руку. Тому що нам потрібно, щоб в Європі якісь країни намагалися інтегрувати Іран в європейську систему,
– вважає політтехнолог.
За його словами, в Європі принаймні є такі партії, а також і країни, зокрема, Франція намагалася інтегрувати Іран та домогтися від самого Тегерану, так би мовити, більш зразкової поведінки в обмін на зняття міжнародних санкцій.
Нам це потрібно. Тому що нам потрібно, щоб Іран зараз не поводився як Росія, не повністю виходив із усіх договорів, з усіх спроб інтегруватися. Навпаки – нам потрібен Іран, який буде інтегруватися,
– наголосив Шейтельман.
Він зауважив, що Україна не має з Іраном територіальних суперечок. Також іранці не стверджують, що є одним народом з українцями, як і не заявляють про те, що Крим завжди був Іраном. Відповідно, насправді у нас з Іраном немає жодного протиріччя.
Шейтельман додав, що у нас із іранцями є лише біда, яка полягає в тому, що вони продають зброю Росії. І для того, щоб Тегеран припинив це робити, варто запропонувати йому альтернативу. Мовиться про те, щоб він хоч якоюсь мірою почав дружити із Заходом. Тобто Іран потрібно переманювати на свій бік.
Шейтельман прокоментував співпрацю Угорщини з Іраном та сказав, як це вплине на Україну: дивіться відео
Співпраця Ірану з Росією: що відомо
- Росія придбала в Ірану дрони-камікадзе, якими вбиває мирних українців та знищує нашу інфраструктуру. У МЗС офіційно назвали Іран співучасником агресії Росії.
- США доєдналися до інших держав та засудили Іран за його передачу дронів-камікадзе Росії. Ними вона нещадно атакує мирні міста України.
- Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ під час свого візиту до США показав докази, що Росія атакує Україну безпілотниками, які виготовлені саме в Ірані.
- Уряд Ірану 5 листопада нарешті визнав, що постачав Росії дрони. Однак це, мовляв, було ще до початку повномасштабної війни.
- 8 листопада секретар ради безпеки Росії Ніколай Патрушев прибув до Ірану. Ймовірно, під час візиту обговорили продаж балістичних ракет для війни проти України.
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що це свідчить про те, що запаси держави-агресорки закінчуються. Брак власних ракет потрібно чимось компенсувати, а задовольнити цю потребу може Іран.
- 19 листопада ЗМІ повідомили, що Росія таки підписала з Іраном угоду. Документ уклали таємно і він передбачає виробництво іранських дронів для війни в Україні.