Глава МИД Венгрии получил письмо с угрозами на украинском языке, – СМИ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто якобы получил сообщение с угрозами на украинском языке. Об этом пишут венгерские СМИ.

Издание Index со ссылкой на собственные источники заявило, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто получил анонимное сообщение с угрозами на украинском языке. Там было написано, что его может ожидать "взрывной прием" во время предстоящего визита в Украину.

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Что известно об инциденте

По информации издания, на электронный адрес посольства Венгрии в Украине поступило электронное письмо, написанное на украинском языке, в котором Петеру Сийярто угрожали расправой.

Журналисты цитируют это сообщение: "Венгры, мы ненавидим ваше правительство, которое продолжает делать все, чтобы мы проиграли войну. Вы считаете, что ваш министр просто приедет к нам после нападок на Украину?. Мы так не думаем. 29 января их ждет взрывной прием. Бронепоезд вас не спасет. Мы рекомендуем вам сделать заказ в похоронном бюро, чтобы они могли начать изготовление гроба для Сийярто и чтобы он соответствовал его росту. Бог прощает, а украинцы нет".

Впоследствии государственный секретарь иностранных дел Тамаш Менчер написал на своей странице в социальной сети, что угроза смерти не удержит Петера Сийярто от представления венгерских интересов.

Он заявил: "те, кто думает, что сломают нас угрозами и давлением, представления не имеют об венграх".

Мы по-прежнему хотим немедленного, безоговорочного прекращения огня, мирных переговоров и мира! На поле боя нет решения, есть только мертвецы. Мир требует прекращения огня и переговоров. Мы вправе занять такую позицию. Оказание давления и угроз только делают нас сильнее,

– написал Тамаш Менцер.

Следует заметить, что это письмо может быть не более чем провокацией врага, чтобы еще больше усилить споры между Венгрией и Украиной. Или чьей-то пустой "шуткой", поскольку анонимно на электронную почту может написать кто-либо.

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