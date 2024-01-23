Видання Index з посиланням на власні джерела заявило, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто отримав анонімне повідомлення з погрозами українською мовою. Там буцімто було написано, що його може очікувати "вибуховий прийом" під час майбутнього візиту до України.

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Що відомо про інцидент

За інформацією видання, на електронну адресу посольства Угорщини в Україні надійшов електронний лист, написаний українською мовою, в якому Петеру Сійярто загрожували розправою.

Журналісти цитують це повідомлення: "Угорці, ми ненавидимо ваш уряд, який продовжує робити все, щоб ми програли війну. Ви вважаєте, що ваш міністр просто приїде до нас після нападок на Україну?. Ми так не думаємо. 29 січня на них чекає вибуховий прийом. Бронепоїзд вас не врятує. Ми рекомендуємо вам зробити замовлення в похоронному бюро, щоб вони могли розпочати виготовлення труни для Сійярто і щоб вона відповідала його зросту. Бог прощає, а українці ні".

Згодом державний секретар із закордонних справ Тамаш Менчер написав на своїй сторінці у соціальній мережі, що загроза смерті не втримає Петера Сійярто від представлення угорських інтересів.

Він заявив: "ті, хто думає, що зламають нас погрозами та тиском, уявлення не мають про угорців".

Ми, як і раніше, хочемо негайного, беззастережного припинення вогню, мирних переговорів та миру! На полі бою немає рішення, є лише мерці. Світ вимагає припинення вогню та переговорів. Ми маємо право зайняти таку позицію. Надання тиску та погроз лише роблять нас сильнішими,

– написав Тамаш Менцер.

Варто зауважити, що цей лист може бути не більше ніж провокацією ворога, щоб ще більше посилити суперечки між Угорщиною та Україною. Або чиїмось пустим "жартом", оскільки анонімно на електронну пошту може написати будь-хто.

Сійярто зустрінеться з Кулебою