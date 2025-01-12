Аэропорт в Петербурге завалило снегом: более 120 рейсов задержали или отменили

Из-за сильного снегопада утром 12 января российский аэропорт Пулково в Петербурге останавливал прием и отправку рейсов. Полеты планировали возобновить около 9 часов утра, но этого не произошло.

Российские СМИ сообщили, что в аэропорту задержали 100 рейсов, передает 24 Канал. Еще 26 – отменили.

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Непогода парализовала работу аэропорта

Аэропорт оказался в центре непогоды, персонал не мог справиться с последствиями снегопада. Десятки самолетов изменили курс на запасные аэродромы.

Пассажирам ограничили доступ в зону вылета внутренних рейсов "для обеспечения комфортного размещения на период ожидания рейса всех путешественников".

Некоторые пассажиры все же попали на борт самолета, но после часа ожидания взлета их вернули обратно в аэропорт.

Мы вроде бы в Пулково, а по ощущениям какой-то Новокузнецк или Новосибирск,

– жалуются россияне.

Аэропорт Петербурга завалило снегом: смотреть видео

В самом Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности – город накрыл циклон. Автобусы не могут выехать со станций, а из-за сильного гололеда некоторые жители передвигаются на коньках.

Петербург накрыл циклон: смотреть видео

Уже после 13 часов дня появилась информация, что Пулково снова открыт для приема и отправки самолетов.

К слову, 4 января 2025 года аэропорт Петербурга также ограничивал свою работу. Из-за вероятной угрозы ударов беспилотниками там вводили план "Ковер".