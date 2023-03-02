Через "летательный объект" оккупанты объявили сигнал "Режим". Об этом пишут росСМИ, информирует 24 Канал.

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Россиянам вновь видятся "летальные объекты"

Вражеские СМИ отметили, что ночью над Выборгом из-за неизвестного "летального объекта", якобы "двигавшегося в направлении Петербурга" объявляли сигнал "Режим". Он предусматривает требование покинуть воздушное пространство России.

Около половины одиннадцатого вражеская ПВО зафиксировала "воздушную цель" в районе Выборга на высоте 7 тысяч метров, что движется со скоростью 200 километров в час. Что же это было, россияне выясняют.