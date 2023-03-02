Через "літальний об'єкт" окупанти оголосили сигнал "Режим". Про це пишуть росЗМІ, інформує 24 Канал.

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Росіянам знову ввижаються "літальні об'єкти"

Ворожі ЗМІ зазначили, що вночі над Виборгом через невідомий "літальний об'єкт", що нібито "рухався у напрямку Петербурга" оголошували сигнал "Режим". Він передбачає вимогу залишити повітряний простір Росії.

Близько о пів на одинадцяту ворожа ППО зафіксувала "повітряну ціль" в районі Виборга на висоті 7 тисяч метрів, що рухається зі швидкістю 200 кілометрів на годину. Що ж саме це було, росіяни з'ясовують.