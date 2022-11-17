Зеленский отреагировал на петицию о блокировании сайта "Страна"

В конце сентября на сайте президента Украины появилась петиция о блокировании сайта "Страна.ua". Спустя почти месяц она набрала необходимое количество подписей.

Автором петиции стал волонтер и активист Роман Синицын (Балан). 24 октября петиция к Президенту с требованием обеспечить надлежащую блокировку ресурсов подсанкционного пророссийского издания "Страна.юа" набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

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Реакция Зеленского на петицию

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о полном блокировании и прекращении сотрудничества госорганов с пророссийским изданием "Страна.ua".

Глава государства напомнил, что Совет нацбезопасности и обороны дважды вводил санкции против основателей сайта и блокировал интернет-ресурсы, касающиеся этого издания.

Зеленский подчеркнул, что реализация и мониторинг эффективности санкций – это ответственность Кабинета министров вместе со Службой безопасности Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации и Национального банка с участием Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Президент Украины поручил секретарю СНБО Алексею Данилову рассмотреть поднятые в ней вопросы, принять необходимые меры реагирования и проинформировать инициатора о результатах.

Что известно о пророссийском издании

В августе 2021 года СНБО ввел санкции против главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы и видеоблогера Шария, а также против его жены, ее матери и ряда других лиц.

Согласно решению Совета нацбезопасности и обороны от 30 декабря 2021 года, кроме основных доменов "Шарий.Нет" и "Страна.ua", блокируется также доступ к веб-ресурсам и сервисам, аналогичным по содержанию (например, к так называемым сайтам-зеркалам).

Автор петиции отметил, что не все интернет-провайдеры блокируют издание. В частности, к нему есть доступ через зеркала в доменных зонах best, today, media и т.д.

К тому же, редакция пророссийского издания создала новый ютуб-канал для обхода запретов, а после деоккупации Балаклеи журналистов "Страна.ua" аккредитовали в государственный пресс-тур.

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