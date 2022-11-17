Автором петиції є волонтер та активіст Роман Сініцин (Балан). 24 жовтня петиція до Президента з вимогою забезпечити належне блокування ресурсів підсанкційного проросійського видання "Страна.юа" набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

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Реакція Зеленського на петицію

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про повне блокування та припинення співпраці держорганів із проросійським виданням "Страна.ua".

Глава держави нагадав, що Рада нацбезпеки та оборони двічі запроваджувала санкції проти засновників сайту і блокувала інтернет-ресурси, які дотичні до цього видання.

Зеленський наголосив, що реалізація та моніторинг ефективності санкцій – це відповідальність Кабінету міністрів разом зі Службою безпеки України, Державної служби спеціального звʼязку і захисту інформації та Національного банку за участю Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Президент України доручив секретареві РНБО Олексію Данілову розглянути порушені в ній питання, вжити необхідних заходів реагування та поінформувати ініціатора про результати.

Що відомо про проросійське видання

У серпні 2021 року РНБО запровадила санкції проти головного редактора видання "Страна.uа" Ігоря Гужви та відеоблогера Шарія, а також проти його дружини, її матері та низки інших осіб.

Згідно з рішенням Ради нацбезпеки та оборони від 30 грудня 2021 року, крім основних доменів "Шарій.Нет" і "Страна.ua", блокується також доступ до вебресурсів і сервісів, аналогічних за змістом (наприклад, до так званих сайтів-дзеркал).

Автор петиції зазначив, що не всі інтернет-провайдери. Зокрема, до нього є доступ через дзеркала в доменних зонах best, today, media тощо.

До того ж редакція проросійського видання створила новий ютуб-канал для обходу заборон, а після деокупації Балаклії журналістів "Страна.ua" акредитували до державного престуру.

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