Обурені українці створили петицію, аби остаточно припинити діяльність порталу. У ній йшлося про блокування проросійського сайту "Страна.ua" та припинення співпраці держорганів із цим виданням. І вже 24 жовтня петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів.
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Які санкції ввела РНБО проти видання
Автор петиції, волонтер та активіст Роман Сініцин, нагадав, що проти видання "Страна.ua" РНБО запровадила санкції. У лютому 2022 року вони були розширені також і на "дзеркала" сайту. Крім того, всі сторінки видання в соцмережах також мають бути заблоковані.
Редакція проросійської "Страни" створила новий ютуб-канал для обходу заборон, де продовжує маніпулювати думкою українських глядачів, – наголосив Сініцин.
Видання співпрацює з окупаційною владою
Попри санкції працівників видання акредитували на державний престур у деокуповану Балаклію. Автор петиції додав, що співпраця державної влади з пропагандистами, особливо в розпал російсько-українською війни, є неприпустимою.
Петиція про заборону ресурсу набрала необхідну кількість голосів. Тому Зеленський повинен розглянути питання припинення співпраці і повного блокування цього пропагандистського порталу на території України.
Російська пропаганда в Україні: як протидіє влада
- 22 жовтня Зеленський традиційно звернувся до громадян. Президент розповів про санкції, що чекають на російських пропагандистів найближчим часом. Зокрема, обмеження цього разу стосуватимуться так званих російських "журналістів", що відпрацьовують повістку Кремля.
- РНБО 30 вересня схвалила санкційний список, у який увійшло багато росіян та українців. Серед них – 5 українських артисток, які підтримували або заперечували війну в Україні.
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