Шмыгаль ответил на петицию о судьбе УПЦ МП

Премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на петицию о судьбе УПЦ МП. Он поручил профильным органам разработать содержание петиции и проинформировать о результатах автора.

Ответ главы правительства появился только 1 апреля, хотя петиция и набрала необходимое количество голосов еще 15 марта.

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Учитывая, что поднятые в петиции вопросы носят комплексный характер, Государственной службе по этнополитике и свободе совести поручено проработать их и о результатах проинформировать автора петиции и Кабинет Министров Украины,

– говорится в ответе Шмыгаля.

О чем говорится в петиции

Автор петиции Юлия Коминко отметила, что полностью осуждает нападение России на Украину в 2014 году с последующей аннексией Крыма, оккупацией части Луганской и Донецкой областей, а также полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года.

По ее словам, верующие "с болью узнают о сотрудничестве отдельных священнослужителей и верующих с оккупационными властями". Вместе с тем, она просит не запрещать деятельность УПЦ МП.

Что этому предшествовало

С конца ноября правоохранители проводят обыски в помещениях Украинской православной церкви Московского патриархата. Во время мероприятий правоохранители выявляли пропагандистскую литературу, российские награды за "освобождение Крыма", триколоры и символику псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР", российские паспорта, значительные суммы наличных денег и даже оружие.

Ранее президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в России. 27 декабря Конституционный суд Украины признал конституционным закон, что обязывает УПЦ МП изменить название таковым образом, чтоб она указывала принадлежность церкви к России. Но пока церковь отказывается выполнять его.

22 января президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций против 22 россиян, прикрываясь духовностью, поддерживающих террор и геноцидную политику Кремля.