Россиянам могут запретить работать в сфере культуры в Украине: петиция набрала голоса

Петиция о запрете гражданам России осуществлять творческую профессиональную деятельность в Украине набрала необходимое количество подписей. Теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.

Инициатором петиции стала Анастасия Клименко. По состоянию на 19 октября она набрала 25 тысяч 588 подписей. Хотя нужно только 25 тысяч.

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Петиция о запрете россиянам осуществлять культурную деятельность в Украине

Автор петиции призывает увеличить количество украинского контента на телевидении, в театрах, радио и сфере кинематографа. Клименко подчеркнула, что творческое сообщество имеет целью развитие целостного и ценностного украинского культурного пространства.

Мы хотим работать с художниками из цивилизованного мира, для кого права людей имеют значение. Просим вас помочь нам на культурном фронте и поддержать наше обращение,

– говорится в сообщении.

Главные требования петиции:

Запретить гражданам России осуществлять на территории Украины любую деятельность в сфере кинематографии, телевидения, радиовещания, театра и культуры в целом.

Запретить трансляцию любого телевизионного и киноконтента (фильмов, сериалов, документальных фильмов) в эфирах украинских телеканалов с участием россиян или созданного на территории России.

Ограничить распространение продуктов русской культуры (литературных произведений, представлений, художественных работ) на территории Украины.

В Украине запретили российскую музыку в общественных местах

Напомним, что в июне Верховная рада приняла закон, запрещающий российскую музыку в Украине на телевидении, радио, развлекательных заведениях, школах, общественном транспорте, гостиницах, ресторанах, кино и другом публичном пространстве.

В Раде также решили создать список российских артистов, на которых не распространяется запрет. Речь идет о музыкальных исполнителях, которые осуждают вооруженную агрессию России против Украины.

Также Верховная Рада запретила импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России, временно оккупированных ею территорий Украины и Белоруссии.

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