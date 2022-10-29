Труханова проверит СБУ: Зеленский рассмотрел петицию по поводу российского гражданства мэра

К президенту Владимиру Зеленскому обратились с просьбой обратить внимание на действия мэра Одессы Геннадия Труханова. Глава государства уже дал ответ на петицию.

Соответствующую петицию зарегистрировали 12 сентября. Она собрала почти 25,5 тысячи голосов.

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Зеленский ответил на петицию по поводу Труханова

К Зеленскому обратились с просьбой обратить внимание на действия и выражения мэра Одессы и гражданина России Геннадия Труханова. Президент поблагодарил всех подписавшихся за активную гражданскую позицию.

Он отметил, что должностные лица органов местного самоуправления обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины. В то же время, согласно Уголовному кодексу, человек невиновен, пока его вину не докажут и не вынесут обвинительный приговор. Также президент напомнил, что никто не может быть вынужден делать то, что не предусмотрено законодательством.

Досрочное прекращение полномочий Одесского городского головы Геннадия Труханова возможно только на основаниях, предусмотренных статьей 79 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине",

– заметил глава государства.

Он добавил, что, согласно законодательству, добровольное получение совершеннолетним гражданином Украины гражданства другого государства является одним из оснований для потери гражданства Украины. В свою очередь, подготовка представлений о потере лицами гражданства и отправка их на рассмотрение Комиссии по гражданству относятся к полномочиям Государственной миграционной службы Украины.

Поэтому, по словам Зеленского, предоставление правовой оценки деятельности Труханова, возможное привлечение его к уголовной ответственности, лишение гражданства и снятие с должности не относится к конституционным полномочиям президента.

"Учитывая изложенное, я направил письма в Службу безопасности Украины и Министерство внутренних дел Украины с просьбой проверить изложенные сведения. О результатах рассмотрения поднятых вопросов автор электронной петиции будет проинформирован", – подытожил глава государства.

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