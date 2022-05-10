Петиция по спасению защитников Мариуполя набрала уже более 1 миллиона подписей

На сайте Change.org 6 мая была создана петиция с призывом спасти всех находящихся на территории "Азовстали". Обращение от активистов адресовано ООН и ее главе Антониу Гутерришу.

По состоянию на утро 10 мая петиция "Спасите Мариуполь" уже набрала более 1 миллиона подписей, передает 24 канал.

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Этой петицией активисты, неправительственные и некоммерческие организации, политики и знаменитости призывают ООН и генсекретаря начать неотложную процедуру Extraction.

Экстракция преследует цель перемещения людей из подконтрольной врагу территории в безопасную зону. Этот процесс не имеет ничего общего со сдачей в плен. Тем более, защитники Мариуполя заявляли, что будут бороться до конца и не сложат оружие.

Процедура экстракции подразумевает договоренность об отводе военных с определенной территории на территорию третьего государства.

Экстракция в случае Украины предусматривает по договоренности двух противоборствующих сторон, то есть Украины и России, вывоз третьей страной военнослужащих – защитников с завода "Азовсталь".

Петиция, собравшая уже более 1 миллиона подписей, предусматривает:

обеспечение срочного прекращения огня с гарантиями с обеих сторон в Мариуполе;

организацию немедленного контроля над соблюдением режима прекращения огня третьей стороной;

организацию морской эвакуации гражданского населения и украинских военнослужащих на территорию, подконтрольную украинскому правительству, или на территорию третьего государства-посредника. Морская эвакуация может сопровождаться наземным гуманитарным коридором для гражданского населения и военных на территорию, контролируемую украинским правительством, или к третьему государству-посреднику.

В тексте петиции отмечается, что время на "Азовстали" идет на считанные часы, а оккупанты частично прорвались на территорию завода, не прекращают обстреливать укрытие и штурмовать позиции украинских воинов. Каждая минута промедления может стоить огромных потерь со стороны всех, кто нашел укрытие на территории завода.

Также сообщается, что гражданское население и военнослужащие, защищающие героический город Мариуполь, вынуждены выживать в бесчеловечных условиях, а ряд мировых лидеров уже признали действия страны-агрессора геноцидом украинского народа.

Вооруженные силы России продолжают нарушать правила ведения войны, прибегают к нетрадиционному оружию, регулярно и целенаправленно атакуют места пребывания мирного населения, раненых военнослужащих, тел погибших военнослужащих.

– говорится в петиции.

Добавим, что только через первые 22 часа после создания петиция собрала 166 подписей из 200 тысяч необходимых голосов. Если она соберет 1500000 подписей, петиция вероятнее всего станет одной из наиболее подписываемых на сайте Change.org.

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