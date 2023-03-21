Петиция по возвращению Parimatch: украинцы просят отменить указ президента Украины

В среду, 15 марта, на сайте официального интернет-представительства Президента Украины появилась петиция "О пересмотре указа Президента Украины №145/2023 по ООО Париматч". За неделю украинцы собрали почти 3300 подписей.

Чтобы петиция попала на рассмотрение к президенту, необходимо собрать не менее 25 тысяч голосов. Сбор завершится через 87 дней.

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Что известно о петиции

В петиции отмечено, что Parimatch – один из крупнейших лицензионных операторов Украины, исправно уплачивающий налоги в бюджет.

Сумма фактически уплаченных налогов и лицензионных платежей Parimatch за 2023 год составляет 485 миллионов гривен,

– отмечает автор петиции.

К тому же в петиции подчеркивается, что нет никаких законных оснований для применения в компанию соответствующих санкций со стороны государства.

Компания не имеет владельцев граждан России, не осуществляет деятельность на территории России, занимает активную патриотическую позицию, активно помогает ВСУ, Силам специальных операций и другим защитникам Украины, публично сотрудничает с государственными органами в борьбе с оккупантом,

– говорится в тексте.

Учитывая это, украинцы просят у президента пересмотреть решение об ограничении деятельности ООО Париматч на территории Украины, а именно – разблокировать счета компании и доступы к вебресурсу pm.ua.

Компания Parimatch продолжает работать над процедурами возврата средств клиентам.