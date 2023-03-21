Щоб петиція потрапила на розгляд до президента, необхідно зібрати щонайменше 25 тисяч голосів. Збір завершиться через 87 днів.

До теми Бренд, який було створено українцями: Parimatch звернувся до Зеленського щодо рішення РНБО

Що відомо про петицію

У петиції зазначено, що Parimatch – один з найбільших ліцензійних операторів України, який справно сплачує податки до бюджету.

Сума фактично сплачених податків та ліцензійних платежів Parimatch за 2023 рік становить 485 мільйонів гривень,

– зазначає автор петиції.

До того ж у петиції наголошено, що немає жодних законних підстав для застосування до компанії відповідних санкцій з боку держави.

Компанія не має власників громадян Росії, не здійснює діяльність на території Росії, займає активну патріотичну позицію, активно допомагає ЗСУ, Силам спеціальних операцій та іншим захисникам України, привселюдно співпрацює з державними органами у боротьбі з окупантом,

– мовиться в тексті.

З огляду на це українці просять у президента переглянути рішення щодо обмеження діяльності ТОВ Паріматч на території України, а саме – розблокувати рахунки компанії та доступи до вебресурсу pm.ua.

Зверніть увагу. Наразі компанія Parimatch продовжує працювати над процедурами повернення коштів клієнтам.