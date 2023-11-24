Петиция ВАР против продажи больших массивов с/х земель набрала необходимые 25 000 голосов

Петиция "Защитить украинское село – отложить до окончания войны увеличение максимальной площади с/х земли "в одних руках" со 100 до 10000 гектаров", которую инициировал общественный союз "Всеукраинский аграрный совет" (ВАР) набрал необходимое количество голосов.

Петиция была зарегистрирована на сайте Президента Украины 3 ноября 2023 года главой ВАР Андреем Дикуном. Он от имени тысячи агропроизводителей призвал Владимира Зеленского инициировать законодательные изменения и отменить увеличение в 100 раз лимитов на продажу земли. Как отмечает 24 Канал, об этом сообщает пресс-служба ВАР.

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Петиция набрала достаточно голосов менее чем за месяц

"Всего за 20 дней петиция набрала более 25 000 голосов. Теперь на нее обязан отреагировать Президент. Это свидетельствует о большой поддержке украинцев по инициативе ВАР. Мы благодарим всех неравнодушных граждан за каждый голос, за невероятную активность, ответственность и солидарность. Теперь мы все ждем решения Президента! Я очень надеюсь на оперативный и содержательный ответ Владимира Зеленского на нашу петицию, потому что всех аграриев очень беспокоит вопрос: "Кто во время войны в Украине имеет средства, чтобы покупать по 10 000 га земли? Кто эти люди, которые не знают, что в первую очередь сегодня деньги нужно направлять на помощь ВСУ, чтобы помочь им отвоевать нашу оккупированную землю и победить врага?", – подчеркнул Андрей Дикун.

Автор обращения отмечает, что средний и малый бизнес, являющийся основой агросектора и украинского села, не сможет стать участниками рынка земли.

Сегодня украинские аграрии переживают самые сложные времена за всю историю независимости Украины. В результате войны агропредприятия уже второй год подряд работают в убыток, ежедневно несут финансовые потери из-за заблокированных портов, логистических проблем и низких цен на зерно. Многие предприятия разрушены, угодья заминированы, часть территории – оккупирована. Увеличение лимита с/х земель, которое разрешено покупать в одни руки, в нынешних условиях приведет к покупке земли по дешевке олигархами и коррупционерами,

– отмечает Андрей Дикун.

"Средние и малые аграрии не имеют средств на покупку земли и не имеют возможности привлекать кредиты, и соответственно будут отрезаны от возможности приобрести землю, на которой они работают. Поэтому сегодня крайне важно сохранить аграриев, которые последнее отдают в поддержку ВСУ, а не тех, кто зарабатывает на коррупции и войне", – заключает автор петиции.