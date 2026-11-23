В Эстонии собрали более 1600 подписей под петицией с призывом сохранить возможность пересекать границу с Россией по семейным и гуманитарным причинам. Инициаторы обращения просят предусмотреть исключения для людей, которым необходимо навещать больных или пожилых родственников.

Министр внутренних дел страны Игорь Таро отреагировал на петицию, сообщает издание Delfi.

Что требуют авторы петиции?

Петицию против полного закрытия пограничных пунктов между Эстонией и Россией инициировала жительница Нарвы Ксения Агар. Она предлагает сохранить возможность пересекать границу в исключительных случаях, в частности по семейным и гуманитарным причинам.

Авторы обращения просят разрешить поездки людям, которым необходимо навещать пожилых или больных родственников, а также тем, кто хочет вернуться в Эстонию. По состоянию на 23 ноября петицию подписали более 1600 человек.

По словам Агар, идея создать обращение возникла из-за ее личной ситуации: ее родные и близкие живут по ту сторону границы, однако даже до возможного закрытия пунктов пропуска увидеться с ними было непросто.

Инициаторница распространила ссылку на петицию в нескольких группах в Facebook. Под одной из публикаций оставил комментарий министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

Он предложил русскоязычным жителям страны обратиться напрямую к Путину с призывом прекратить войну и враждебные действия против европейских государств.

Где русскоязычные жители могут подписать петицию к Путину о прекращении войны и враждебных действий в отношении стран Европы, чтобы можно было снять санкции и дать людям возможность путешествовать так же, как до 2022 года? Когда вы наконец выйдете на митинг с этими же требованиями перед посольством России?

– написал министр.

Напомним, 20 ноября правительство Эстонии приняло решение приостановить пересечение автомобильной границы с Россией для обеспечения безопасности страны. Поводом для этого шага стала организованная российской разведкой попытка диверсии на оборонном предприятии Threod Systems, производящем дроны.