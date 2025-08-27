В годовщину со дня рождения Ивана Франко, 27 августа, умер его правнук Петр Галущак. Умерший всю жизнь лелеял память о выдающемся украинском поэте, прозаике, переводчике.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на депутата Игоря Зинкевича и историка Богдана Лазорака.

Что известно о Петре Галущаке?

Петр Галущак был сыном Иванны Франко и Мирослава Галущака.

Последние годы он тяжело болел.

В Боге, после тяжелой болезни, в ночь на 27 августа в 4:00 часов упокоился большой поклонник наследия Нагуевич, отец шестерых сыновей и главный вдохновитель украинцев с лозунгом "И Ты – Франко! И Мы все – Франки!",

– написал Богдан Лазорак.

Так, несмотря на болезнь правнук Каменяра до последнего занимался музеем-усадьбой Франко в Нагуевичах.

Кроме того, в апреле 2021 года в Доме Франко во Львове восстановили сад, где Петру Галущаку удалось высадить несколько фруктовых деревьев.

Очень приятно здесь бывать, потому что в том саду я бывал с раннего детства. То откуда я себя помню, с возраста 5-ти лет, я сюда заходил. В первую очередь с бабушкой очень часто. Могло быть такое, что и два раза в неделю. Порички, смородина – это у нас из поколения в поколение передается. Мы умеем делать вина отдельные и смородиновые, и смеси, и наливки,

– говорил он тогда "Суспильному".

О времени и чине похорон Петра Галущака будет сообщено позже.