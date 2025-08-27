В день рождения Ивана Франко умер его правнук Петр Галущак
- 27 августа, в день рождения Ивана Франко, умер его правнук Петр Галущак.
- Галущак, несмотря на тяжелую болезнь, активно занимался музеем-усадьбой Франко в Нагуевичах.
В годовщину со дня рождения Ивана Франко, 27 августа, умер его правнук Петр Галущак. Умерший всю жизнь лелеял память о выдающемся украинском поэте, прозаике, переводчике.
Об этом сообщает 24 Канал
Что известно о Петре Галущаке?
Петр Галущак был сыном Иванны Франко и Мирослава Галущака.
Последние годы он тяжело болел.
В Боге, после тяжелой болезни, в ночь на 27 августа в 4:00 часов упокоился большой поклонник наследия Нагуевич, отец шестерых сыновей и главный вдохновитель украинцев с лозунгом "И Ты – Франко! И Мы все – Франки!",
– написал Богдан Лазорак.
Так, несмотря на болезнь правнук Каменяра до последнего занимался музеем-усадьбой Франко в Нагуевичах.
Кроме того, в апреле 2021 года в Доме Франко во Львове восстановили сад, где Петру Галущаку удалось высадить несколько фруктовых деревьев.
Очень приятно здесь бывать, потому что в том саду я бывал с раннего детства. То откуда я себя помню, с возраста 5-ти лет, я сюда заходил. В первую очередь с бабушкой очень часто. Могло быть такое, что и два раза в неделю. Порички, смородина – это у нас из поколения в поколение передается. Мы умеем делать вина отдельные и смородиновые, и смеси, и наливки,
– говорил он тогда "Суспильному".
О времени и чине похорон Петра Галущака будет сообщено позже.
Последние потери среди украинских художников
- Недавно на фронте погиб Давид Чичкан. Он был известным художником-анархистом. Свой последний бой воин принял на Запорожском направлении.
- После тяжелой болезни умер известный писатель, журналист, общественный деятель из Ровно Александр Берестяной. По себе он оставил 6 поэтических сборников, поэмы и коллективные сборники.
Также после накануне Дня Независимости президент Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины поэту и военному Максиму Кривцову. Он погиб 7 января 2024 года.