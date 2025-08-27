Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на депутата Ігоря Зінкевича та історика Богдана Лазорака.

Читайте також Спав у трунах та писав з паралізованою рукою: 7 маловідомих фактів про Івана Франка

Що відомо про Петра Галущака?

Петро Галущак був сином Іванни Франко і Мирослава Галущака.

Останні роки він важко хворів.

У Бозі, після тяжкої хвороби, в ніч на 27 серпня о 4:00 год упокоївся великий шанувальник спадщини Нагуєвич, батько шістьох синів і головний надихатель українців із гаслом "І Ти – Франко! І Ми усі – Франки!",

– написав Богдан Лазорак.

Так, попри хворобу правнук Каменяра до останнього опікувався музеєм-садибою Франків в Нагуєвичах.

Окрім того, у квітні 2021 року у Домі Франка у Львові відновили сад, де Петру Галущаку вдалося висадити кілька фруктових дерев.

Дуже приємно тут бувати, бо в тому саді я бував з раннього дитинства. То звідки я себе пам'ятаю, з віку 5-ти років, я сюди заходив. В першу чергу з бабцею дуже часто. Могло бути таке, що і два рази на тиждень. Порічки, смородина – це у нас з покоління в покоління передається. Ми вміємо робити вина окремі і порічкові, і суміші, і наливки,

– казав він тоді Суспільному.

Про час та чину похорону Петра Галущака буде повідомлено згодом.