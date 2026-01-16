Президент Чехии Петр Павел прибыл в Киев

Утром 16 января в Киев приехал чешский президент Петр Павел. Его встретил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Об этом проинформировали в ведомстве, подробности передает 24 Канал.

Что известно о визите Павела в Киев?

Как отметил Сибига, Украина рассчитывает на основательный и продуктивный диалог, с участием Петера Павела и Владимира Зеленского.

Переговоры должны усилить стратегическое взаимодействие между странами, расширить сотрудничество в оборонной сфере и продвинуть совместные мирные инициативы.

Министр иностранных дел Андрей Сибига также выразил благодарность Чехии и ее народу за поддержку Украины.

Любопытно! Чешский президент добирался в Киев поездом Укрзализныци. В компании отметили, что это третий визит Павела в Украину за время президентства.

Мы рады, что именно Укрзализныця присоединяется к таким важным международным событиям и является частью процессов, напрямую влияющих на поддержку Украины,

– написали в Укрзализныце.

Напомним, что свою рабочую поездку в Украину Петр Павел начал со Львова. Там 15 января он обсудил последствия последней российской атаки на город и подчеркнул стратегическое партнерство Чехии с Украиной.

Стоит отметить, что Чехия предоставила Украине военную поддержку на сумму около 837 миллионов долларов. Значительную часть этой помощи составляют боеприпасы, в частности, более 3,7 миллиона артиллерийских снарядов крупного калибра.

Как Павел относится к Украине?