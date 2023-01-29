Один из первых разговоров был с Зеленским: нового президента Чехии пригласили в Киев

Новоизбранный президент Чехии Петр Павел одним из первых поговорил с украинским лидером Владимиром Зеленским. Президент Украины пригласил посетить Украину.

Следует заметить, что 28 января обнародовали окончательные результаты второго тура выборов президента Чехии. Согласно им, Петр Павел получил 58,32% голосов против 41,67% своего конкурента Андрея Бабиш, пишет 24 Канал.

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Зеленский побеседовал с Павелом

Лично поздравил Петра Павела с победой на выборах президента Чехии,

– заявил Владимир Зеленский.

Он также отметил, что:

поблагодарил его и чешский народ за неослабевшую поддержку;

пригласил с визитом в Украину.

Что этому предшествовало

По данным ČT24, избранный президент Чехии Петр Павел планировал 29 января провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным СМИ, чешский лидер планировал предложить Владимиру Зеленскому посетить Украину вместе с президенкой Словакии Зузаной Чапутовой. Предварительно известно, что словацкая лидер также положительно воспринимает эту возможность, хотя вероятная дата визита пока неизвестна.

Что известно о вероятном визите Павела в Украину