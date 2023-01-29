Один из первых разговоров был с Зеленским: нового президента Чехии пригласили в Киев
Новоизбранный президент Чехии Петр Павел одним из первых поговорил с украинским лидером Владимиром Зеленским. Президент Украины пригласил посетить Украину.
Следует заметить, что 28 января обнародовали окончательные результаты второго тура выборов президента Чехии. Согласно им, Петр Павел получил 58,32% голосов против 41,67% своего конкурента Андрея Бабиш, пишет 24 Канал.
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Зеленский побеседовал с Павелом
Лично поздравил Петра Павела с победой на выборах президента Чехии,
– заявил Владимир Зеленский.
Он также отметил, что:
- поблагодарил его и чешский народ за неослабевшую поддержку;
- пригласил с визитом в Украину.
Что этому предшествовало
По данным ČT24, избранный президент Чехии Петр Павел планировал 29 января провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По данным СМИ, чешский лидер планировал предложить Владимиру Зеленскому посетить Украину вместе с президенкой Словакии Зузаной Чапутовой. Предварительно известно, что словацкая лидер также положительно воспринимает эту возможность, хотя вероятная дата визита пока неизвестна.
Что известно о вероятном визите Павела в Украину
- 29 января СМИ начали писать, что новоизбранный президент Чехии Петр Павел вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой планируют посетить Украину. Они должны встретиться с Владимиром Зеленским.
- Известно, что Зузана Чапутова виделась с новоизбранным президентом Чехии в его предвыборном штабе и поприветствовала такую идею.
- Следует заметить, что Владимир Зеленский 28 января поздравил Петра Павела победой на выборах президента в Чехии. Он отметил, что ценит поддержку Украины и нашей борьбы с российской агрессией.
- Более того, президент Украины заверил, что будет рад тесному и личному сотрудничеству. По словам украинского лидера, речь идет о работе на благо народов Украины и Чехии в интересах объединенной Европы.