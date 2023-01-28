Генерал НАТО, главный либерал и проукраинский политик: что известно о новом президенте Чехии

По результатам второго тура президентских выборов в Чехии победу одерживает 61-летний отставной генерал НАТО Петр Павел. В политике он относительно новое лицо, ведь до 2018 занимался военной карьерой.

Во втором туре Петр Павел одержал победу, обойдя бывшего премьера Андрея Бабиша. 24 Канал собрал для вас все, что известно о новом лидере Чехии. О военной карьере, взглядах и позиции Петра Павела относительно России – читайте дальше.

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От командира взвода до главы военного комитета НАТО: военная карьера Павела

Свою военную карьеру Петр Павел начал в 1983 году как командир разведывательного парашютно-десантного взвода особого назначения, а уже через 2 года он стал командиром роты. В 1991 году начал службу в чешской разведке.

Военная карьера будущего президента развивалась стремительно, и в 2012 году он возглавил чешский Генштаб. В 2014 году чешское правительство выдвинуло его кандидатуру на пост главы военного комитета НАТО. После этого он победил на голосовании членов Альянса и с 2015 года получил эту должность, заменив датского генерала Кнуда Бартельса.

Срок полномочий Павела как главы военного комитета НАТО завершился в 2018 году. После этого он подал в отставку из армии.

Новое лицо в политике: Павел как главный либерал Чехии

После завершения военной карьеры Павел начал свой путь политика, хотя в 90-х он был членом Коммунистической партии Чехословакии. О перспективах кандидатства в президенты Петера Павела говорили еще в 2019 году.

Во время пандемии коронавируса в 2020 году Петер Павел основал инициативу "Вместе сильнее" для помощи людям, связанным с борьбой с COVID-19.

В июне 2022 года Петр Павел официально объявил о намерении баллотироваться в президенты, заявив, что стремится победить, чтобы Чехии не было стыдно своего лидера. В ходе предвыборной кампании отставной генерал заявлял, что хочет вернуть мир и порядок в Чехию.

Петр по своим взглядам является либералом. Он поддерживает право представителей ЛГБТ на браки, однако по усыновлению детей ими у него позиция более осторожна, мол, риски есть во всем.

Также генерал выступает за замену чешской кроны на евро в ближайшей перспективе, однако считает, что это должно произойти, когда будет наиболее выгодным для Чехии.

Несмотря на свои либеральные убеждения, Петр Павел довольно умеренный и не делает слишком острых или громких заявлений. Это обуславливает популярность политика не только среди либеральных кругов, но даже среди консерваторов.

Петр Павел и позиция по войне в Украине

Петр Павел занимает четкую проукраинскую позицию, особенно вопросы войны России с Украиной. Более того, политик убежден, что Европа может сделать для поддержки нашего государства гораздо больше.

Как и все высшие должностные лица НАТО, Павел также констатировал, что Чехия и другие страны Альянса не будут отправлять своих солдат в Украину, ведь это будет означать непосредственное столкновение с Россией. Однако в прошлом он допускал создание бесполетной зоны над Украиной и отправку миротворческого контингента НАТО.

Что касается поддержки Украины, то, по мнению Павела, очень ценно, что Европа не испугалась перед лицом угрозы и не позволила Москве достичь своих планов. В то же время генерал убежден, что желание избежать конфликта со стороны Запада может быть расценено Россией как слабость.

Происходящее между Россией и Западом касается не только членства Украины в НАТО, но и будущей формы отношений, формы мировой правовой и финансовой системы.

– убежден Павел.

Оппонент Павела на выборах – Андрей Бабиш – обвинял генерала НАТО в стремлениях втянуть Чехию в войну. Причиной тому стала критика экс-премьера из-за его слов о том, что если Россия решится напасть на Польшу или страны Балтии, которые являются союзниками по НАТО, он не отправлял бы чешские войска на помощь. Бабиш в критике упоминал контакты Павела с главой российского генштаба Валерием Герасимовым. Первый разговор Павел и Герасимов состоялся в марте 2017 года. Однако результата этот контакт не дал.

Отношение Павела к России, россиянам и их оппозиции

После сообщений о победе Петра Павела, российские СМИ сразу стали отмечать, что на выборах победил "русофоб". На позиции нового президента Чехии по России стоит остановиться отдельно, ведь она отличается от взглядов большинства европейских политиков.

На Западе часто разделяют диктатора Владимира Путина от простого народа, однако Петр Павел думает иначе. В интервью изданию Politico политик заявил, что в ближайшее время у России не будет демократических революций из-за самих же россиян. Кроме того, он не считает Алексея Навального оппозиционером.

Никакой демократической революции в России в ближайшем будущем не будет. Не только из-за прочности режима, но и из-за ментальности многих россиян. В России нет простора для возникновения подлинного оппозиционного движения. Даже Алексей Навальный на самом деле не настоящий оппозиционный лидер. Он определенно не либеральный демократ, он просто другого типа русский националист. Хотя, конечно, как партнер на переговорах он был бы лучше, чем нынешнее руководство,

– подчеркнул Павел.

Также Петр Павел критиковал россиян, которые убегали от так называемой частичной мобилизации, отмечая, что это бегство не всегда означает то, что оно против войны. Среди выехавших из России есть немало молодых людей, которые считают, что Украину якобы за что-то надо наказывать и поддерживают Путина. Просто они, как считает Павел, больше боятся своей жизни и не хотят сами воевать.