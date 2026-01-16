"Уже пора нарушать правила": самое интересное со встречи Зеленского и Петра Павела

Зеленский встретился в Киеве с президентом Чехии Петром Павелом. Лидеры обсуждали вопросы энергетической системы Украины, ее восстановления после российских атак. Украинский лидер заявил, что нашему государству крайне нужна помощь от партнеров в средствах ПВО и ракетах к ним, дабы защитить энергообъекты.

Об этом рассказала журналистка и ведущая 24 Канала – София Назаренко, добавив, что президент Украины также проинформировал, что по состоянию на утро 16 января дефицит ракет к ПВО удалось преодолеть, хотя еще ночью некоторые системы противовоздушной обороны оставались без них.

Украина выбивает помощь от партнеров

Украинский лидер заявил, что сейчас договариваться с союзниками о новых поставках вооружения крайне трудно. Хотя именно сейчас, в зимний период, когда Россия массированно атакует мирные города, наше государство особенно нуждается в военной помощи.

Зеленский говорит, что действительно есть определенные правила по поставкам ракет, страны имеют ограничения: сколько ракет они могут передать, сколько должно оставаться на складах. Но Владимир Зеленский говорит, что наверное уже пора нарушать эти правила,

– озвучила ведущая 24 Канала.

Президент Украины заявил, что утром наше государство получило весомый пакет помощи, но он подчеркнул, что это достигается большими усилиями, к сожалению, кровью и жизнями украинцев. По словам Зеленского, эту помощь от союзников приходится выбивать, понимая сколько на складах у каждой страны этого всего есть в достаточном количестве. Однако есть осознание и того, что существует внутреннее законодательство, которое ограничивает эти страны в вопросе поставок оружия.

Сегодня помогать Украине в направлении энергетических проблем пытается Чехия. Президент страны Петр Павел сообщил, что его государство на постоянной основе передает мобильные котельные, генераторы, когенерационные установки.

Зеленский подчеркнул, что после массированных российских обстрелов энергетики пытаются восстановить оборудование, работа над этим продолжается ежедневно. Где именно удалось уже удалось улучшить ситуацию, президент не стал озвучивать в целях безопасности.

Чехия обещает, что ВСУ не останутся без оружия

Также лидеры обсуждали на сегодняшней встрече совместное производство дронов-перехватчиков, артиллерии. Украина со своей стороны подняла вопрос программы PURL (военно-техническая программа НАТО и США для поставки оружия Украине) и увеличения взносов со стороны европейских стран. Зеленский отметил, что наше государство надеется, что Европа будет оставаться такой же активной в этом направлении, какой была в предыдущие годы.

Петр Павел приехал в Киев с новостями о том, что Чехия продолжает обеспечивать чешскую артиллерийскую инициативу и планирует сохранять тот уровень помочь в ее пределах, который был раньше. Он подчеркнул, что украинское войско не останется без боеприпасов. Лидер также озвучил, что Чехия не может предоставить в ближайшем времени самолеты, которые эффективны против дронов. Однако заверил, что надеется, что этот вопрос удастся решить.

Мирные переговоры: украинская делегация летит в США

На встрече двух президентов был затронут и вопрос мирных переговоров. Зеленский ответил Трампу, который недавно высказался, что якобы Россия готова к миру, а Украина – нет. Лидер нашего государства отметил, что как раз украинская сторона, как никто другой, заинтересована в завершении боевых действий. А вот Кремль срывает любые договоренности, в частности в направлении обмена военнопленными.

Президент Чехии поддержал в этом утверждении Зеленского и также заявил, что Украина готова двигаться в направлении мирного урегулирования, а также к тому, чтобы пойти на болезненные для себя уступки. А вот единственная, кто не хочет подписывать мирное соглашение – это Москва.

Сейчас украинская делегация, как рассказал Зеленский, направляется в США, где будут дорабатываться два документа: по гарантиям безопасности и так называемый проект процветания Украины (предусматривает выделение 800 миллиардов долларов). Получить эти средства наше государство сможет только после прекращения боевых действий. Зеленский подытожил, что подписать эти документы украинская сторона готова, однако требуется согласование американцев.

Сейчас Украина продолжает получать от ЕС 90 миллиардов евро. Эти средства рассчитаны на 2 года. Наше государство их направляет на закупку оружия. Когда война завершится, они будут нацелены на восстановление Украины.

