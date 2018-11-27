Петр Порошенко издал уточняющий указ о военном положении

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который меняет решения Совета нацбезопасности и обороны в части продолжительности действия военного положения в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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В частности, своим указом №392 Порошенко утверждает решение СНБО от 26 ноября о внесении изменения в решения Совета "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине".

В новой редакции решения Совета нацбезопасности срок действия военного положения уменьшается с 60 до 30 суток. Предполагается, что он продлится с 14:00 26 ноября до 14:00 26 декабря 2018 года.

К слову, 27 ноября "Урядовий кур'єр" опубликовал указ Президента Украины о введении военного положения на 60 суток с 14:00 26 ноября. Такую же информацию озвучил и секретарь СНБО Александр Турчинов. Однако, выяснилось, что издание Кабмина допустило ошибку, и опубликовало неправильный указ. В правительстве пообещали 28 ноября обнародовать правильный текст документа.

Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно за то, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли.

Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение ввели в 10 украинских областях. Во время видеообращения Порошенко сказал, что его введут с 9 утра 28 ноября, но в тексте указа указана другая дата.

Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента.

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