Петро Порошенко видав уточнюючий указ про воєнний стан

Президент України Петро Порошенко підписав указ, який змінює рішення Ради нацбезпеки й оборони в частині тривалості дії воєнного стану в Україні.

Про це повідомляє прес-служба голови держави.

Читайте також: Де в Україні буде запроваджено воєнний стан: детальна карта областей

Зокрема, своїм указом №392 Порошенко затверджує рішення РНБО від 26 листопада про внесення зміни до попереднього рішення Ради "Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні".

У новій редакції рішення Ради нацбезпеки термін дії воєнного стану зменшується з 60 до 30 діб. Передбачається, що він триватиме з 14:00 26 листопада до 14:00 26 грудня 2018 року.

До слова, 27 листопада "Урядовий кур'єр" оприлюднив указ Президента України про введення воєнного стану на 60 діб з 14:00 26 листопада. Таку ж інформацію озвучив і секретар РНБО Олександр Турчинов. Проте, вияснилося, що видання Кабміну допустило помилку, та опублікувало неправильний указ. В уряді пообіцяли 28 листопада оприлюднити правильний текст документа.

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі.

Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстренному засіданні. Так, воєнний стан запровадили у 10 українських областях. Під час відеозвернення Порошенко сказав, що його введуть від 9 ранку 28 листопада, але у тексті указу вказана інша дата.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

Більше про воєнний стан дивіться у відео