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      Петр Порошенко: основные вехи пути от бизнесмена до политика

      7 Читати новину українською

      Действующий президент Украины в политике уже более 20 лет. При каденциях других президентов Порошенко занимал топ-должности, занимался бизнесом и участвовал в революциях. Главным политиком страны он стал с первой попытки и теперь планирует повторить свой успех.

      Опыт бизнесмена

      За плечами у Порошенко – престижное образование дипломата в Университете Шевченко, два года армии и степень кандидата юридических наук. И несколько лет управления концерном "Укрпроминвест".

       Какие громкие обещания так и не выполнил Порошенко – читайте в материале 24 канала

      Он и объединил все бизнесы Порошенко – кондитерские фабрики "Рошен", завод автобусов "Богдан", а впоследствии и "5 канал", спортклуб "5 элемент" и судостроительный завод "Ленинская кузница". Со всем этим в 1998 году бизнесмен ушел в большую политику.

      Если у тебя большой бизнес – а у Порошенко большой бизнес – ты должен быть в хороших отношениях с властью. Как-то быть встроенным в систему,
      – отметил политолог Никита Потураев.

      Порошенко

      Петр Порошенко в детстве, юности, и в армии

      Впервые в политике

      Впервые попал в парламент Порошенко в составе "Социал-демократической партии (объединенной)", которую возглавлял Виктор Медведчук. А в 2001 присоединился к "Партии регионов". И даже считался ее соучредителем вместе с Николаем Азаровым и еще с десятком одиозных политиков. Однако за два года сформировал свою собственную политсилу – "Солидарность". Она попала в парламент в составе "Нашей Украины". А когда ее глава Виктор Ющенко проиграл во втором туре Януковичу – Порошенко в первых рядах вышел на Оранжевый Майдан против фальсификации выборов.

      Порошенко Помаранчевий

      Порошенко, Тимошенко, Ющенко и другие лица Оранжевой революции

      Государственный чиновник

      При Викторе Ющенко Петр Порошенко возглавил Совет национальной безопасности и обороны. Дальше пересел в кресло министра иностранных дел. С приходом к власти Януковича снова подался в депутаты. От Николая Азарова получил кресло министра экономического развития. Однако во время Майдана выступил против власти.

      Порошенко

      Государственный чиновник Порошенко общается с журналистами

      Его появление на бульдозере на Банковой выглядело очень пафосно. Хотя эффект длился не долго, тогда его освистали провокаторы. А в разгар Революции со сцены Порошенко обещал за свой счет восстановить на Грушевского брусчатку, из которой демонстранты делали баррикады.

      Смотрите видео о Порошенко и Майдане и реакции митингующих (присутствует ненормативная лексика):

      После бегства Януковича появление Порошенко в избирательном бюллетене украинцы восприняли как лучшую альтернативу. Порошенко обещал зажить по-новому и призвал выбрать его за один тур.

      Президент Украины

      Невыполненные обещания. Порошенко пообещал стабильную гривну, скорое окончание войны и борьбу с коррупцией, но не со всем сложилось. Он дважды извинялся за невыполненное обещание закончить АТО за считанные часы. А на вопрос о коррупции в ответ теперь упрекает неверием в бога.

      Судебная система остается коррумпированной, а это прямая зона ответственности президента. И опять-таки, его никто за язык не тянул. Он сам брал ответственность на себя,
      – отметил Потураев.

      Достижения. Порошенко есть чем похвастаться. Украине дали безвиз – не в последнюю очередь и благодаря переговорному таланту президента. В самые страшные месяцы войны с Россией Порошенко смог удержать страну под контролем. Но под занавес каденции все внимание из достижений военных президент перенес на церковные.

      Смотрите также: Порошенко объявил, что будет идти в президенты второй раз

      Последствия. За годы президентства Порошенко сильно поседел. Начал часто появляться в образе семьянина: вместе с детьми и женой Мариной, которая занимается социальными инициативами и демонстративно носит украинские бренды. Однако трое младших детей для обучения выбрали не отечественные вузы, а элитные британские колледжи. А вот старший сын Алексей пошел по стопам отца – подался в политику. Хоть не без помощи отца, потому что является депутатом блока имени Порошенко-старшего.

      Порошенко

      Петр Порошенко настоящее

      Порошенко, по мнению экспертов, так и не сумел стать стопроцентным политиком, зато остался бизнесменом. Именно благодаря навыкам бизнесмена ему удалось приблизить Украину к Европе. Однако они же и помешали в корне изменить систему государственной власти.

      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Петр Порошенко Новости Украины
      Источник: 24 канал
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