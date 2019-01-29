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      Петро Порошенко: основні віхи шляху від бізнесмена до політика

      17 Читать новость на русском

      Чинний президент України у політиці вже понад 20 років. За каденцій інших президентів Порошенко обіймав топ-посади, займався бізнесом і брав участь у революціях. Головним політиком країни він став з першої спроби і тепер планує повторити свій успіх.

      Досвід бізнесмена

      За плечима у Порошенка – престижна освіта дипломата в Університеті Шевченка, два роки армії та ступінь кандидата юридичних наук. І кілька років управління концерном "Укрпромінвест".

      Які гучні обіцянки так і не виконав Порошенко – читайте у матеріалі 24 каналу

      Він і об'єднав усі бізнеси Порошенка – кондитерські фабрики "Рошен", завод автобусів "Богдан", а згодом і "5 канал", спортклуб "5 елемент" і суднобудівний завод "Ленінська кузня". Із усім цим у 1998 році бізнесмен пішов у велику політику.

      Якщо у тебе великий бізнес – а у Порошенка великий бізнес – ти маєш бути у добрих стосунках з владою. Якось бути вбудованим у ту систему,
      – зазначив політолог Микита Потураєв.

      Порошенко
      Петро Порошенко у дитинстві, юності, та – в армії

      Вперше у політиці

      Уперше потрапив до парламенту Порошенко у складі "Соціал-демократичної партії (об'єднаної)", котру очолював Віктор Медведчук. А у 2001 приєднався до "Партії регіонів". І навіть вважався її співзасновником разом із Миколою Азаровим та ще з десятком одіозних політиків. Проте за два роки сформував свою власну політсилу – "Солідарність". Вона потрапила в парламент у складі "Нашої України". А коли її очільник Віктор Ющенко програв у другому турі Януковичу – Порошенко у перших рядах вийшов на Помаранчевий Майдан проти фальсифікації виборів.

      Порошенко Помаранчевий
      Порошенко, Тимошенко, Ющенко та інші обличчя Помаранчевої революції

      Державний чиновник

      При Вікторі Ющенку Петро Порошенко очолив Раду національної безпеки і оборони. Далі пересів у крісло міністра закордонних справ. З приходом до влади Януковича знову подався у депутати. Від Миколи Азарова отримав крісло міністра економічного розвитку. Проте під час Майдану виступив проти влади.

      Порошенко
      Державний чиновник Порошенко спілкується з журналістами

      Його поява на бульдозері на Банковій виглядала дуже пафосно. Хоча ефект тривав не довго, тоді його освистали провокатори. А в розпал Революції зі сцени Порошенко обіцяв власним коштом відновити на Грушевського бруківку, з якої протестувальники робили барикади.

      Дивіться відео про Порошенка і Майдані та реакцію мітингувальників (присутня ненормативна лексика):

      Після втечі Януковича появу Порошенка у виборчому бюлетені українці сприйняли як найкращу альтернативу. Порошенко обіцяв зажити по-новому і закликав обрати його за один тур.

      Президент України

      Невиконані обіцянки. Порошенко обіцяв стабільну гривню, швидке закінчення війни і боротьбу з корупцією, але не з усім склалося. Він двічі вибачався за невиконану обіцянку закінчити АТО за лічені години. А на запитання про корупцію у відповідь тепер дорікає невірою в бога.

      Судова система залишається корумпованою, а це пряма зона відповідальності президента. І знову-таки, його ніхто за язик не тягнув. Він сам брав відповідальність на себе,
      – наголосив Потураєв.

      Досягнення. Порошенку є чим похвалитися. Україні дали безвіз – не в останню чергу і завдяки переговорному таланту президента. У найстрашніші місяці війни з Росією Порошенко зміг втримати країну під контролем. Але під завісу каденції всю увагу з досягнень військових президент переніс на церковні.

      Дивіться також: Порошенко оголосив, що йтиме в президенти вдруге

      Наслідки. За роки президентства Порошенко добряче посивів. Почав часто з'являтися в образі сім`янина: разом з дітьми і дружиною Мариною, яка займається соціальними ініціативами і демонстративно носить українські бренди. Проте троє молодших дітей для навчання обрали не вітчизняні виші, а елітні британські коледжі. А от старший син Олексій пішов слідами батька – подався в політику. Хоч не без допомоги батька, бо є депутатом блоку імені Порошенка-старшого.

      Порошенко
      Петро Порошенко сьогодення

      Порошенко, на думку експертів, так і не зумів стати стовідсотковим політиком, натомість залишився бізнесменом. Саме завдяки навичкам бізнесмена йому вдалося наблизити Україну до Європи. Проте вони ж і завадили докорінно змінити систему державної влади.

      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Петро Порошенко Новини України
      Джерело: 24 канал
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