Из здания в Петропавловской Борщаговке вывели 14-летнего подростка, – СМИ

Внутри здания в Петропавловской Борщаговке оказался несовершеннолетний. 14-летний подросток рассказал, как оказался в эпицентре событий под Киевом.

Об этом сообщает УНИАН.

Что делал несовершеннолетний?

Как пишут в сети, из здания в Петропавловской Борщаговке, возле которого вечером 2 ноября вспыхнули столкновения, вывели 14-летнего подростка.

На видео из соцсетей видно, как перед этим с ним общался руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов. Он посоветовал родственникам несовершеннолетнего забрать парня оттуда.

Очевидцы утверждают, что подросток якобы объяснил, что пришел "туда вместе с друзьями".

Сообщается также, что внутрь здания якобы пустили людей, чтобы те могли "оценить обстановку". Тем временем глава ОП призвал присутствующих разойтись, поскольку, по его словам, "в здании больше нет заложников".

Напомним, что, по словам Кирилла Буданова, событиями в Петропавловской Борщаговке займутся ГБР, Офис генерального прокурора и другие правоохранительные органы. Также на место прибыл спецподразделение КОРД.